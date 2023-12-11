Пишні святкування та неймовірні образи: найяскравіші весілля 2023 року серед світових зірок

Чимало світових зіркових пар пов'язали свої життя у шлюбі цього року. Марк Ентоні одружився вчетверте та розплакався, побачивши наречену; спадкоємний принц Йорданії влаштував королівське весілля, а Барбара Палвін вийшла заміж на батьківщині. Більше дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Королівське весілля спадкоємного принца Йорданії, яскраве весілля ЛГБТ-пари та таємні одруження зірок – саме такими були зіркові весілля цього 2023 року. 24 Канал розповість про те, як минали святкування, образи наречених та найкращі фото.

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Марк Ентоні та Надя Феррейра

Співак освідчився коханій, яка на 31 рік молодша за нього, ще у травні минулого року. У січні вони влаштували пишне весілля у Художньому музеї в Маямі, а церемонію одруження проводив мер міста Френсіс Суарес. Серед гостей були світові зірки, однак на святі не помітили ні колишню Марка Дженніфер Лопес, ні їхніх спільних дітей.

Наречена одягнула на весілля романтичну сукню від Galia Lahav з мереживом і довгим шлейфом, а Марк Ентоні постав у костюмі від Christian Dior. Коли Надя вийшла до вінця, Марк не зміг стримати сліз. Зараз пара виховує першу спільну дитину.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Весілля Марка Ентоні й Наді Феррейри: відео

Принц Хусейн та Раджва Аль-Саїф

Спадкоємний принц Йорданії одружився з архітекторкою зі Саудівської Аравії на розкішній церемонії, організованій королівською сім'єю. Молодята прибули в королівський палац автомобілем Rolls-Royce Phantom V 1968 року випуску, який виготовили на замовлення для покійної королеви. Серед гостей весілля відвідали члени королівських родин, Джилл Байден з донькою та інші.

Раджу вів до вівтаря молодший брат Хусейна. Наречена постала у ніжній сукні від дизайнера Елі Сааба з довгим шлейфом та квітами.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Скотт Хоїнг та Марк Маніо

Соліст гурту Pentatonix одружився з партнером – моделлю Марком Маніо. Церемонія та святкування пройшли у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. Серед гостей були близькі друзі пари та їхні родини. Вже під час частування та розваг Скотт Хоїнг здивував нареченого сюрпризами: заспівав романтичну пісню Four, яку створив після заручин, а ще станцював енергійний танець для коханого.

Скотт Хоїнг влаштував сюрприз для коханого: відео

Весілля пари було оформлене у білосніжних та молочних кольорах. Такого самого кольору Скотт та обрали свої костюми.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Барбара Палвін та Ділан Спроус

У липні одружилась ще одна зіркова пара – актор та модель. Їхнє весілля пройшло в Угорщині, на батьківщині нареченої. Молодята обмінялися обітницями у церкві в Альбертірсі, де вінчалися батьки Барбари. Пара запросила на святкування у батьківському маєтку Harlekin Birtok 115 гостей.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Барбара вразила всіх образом нареченої – це була сукня без бретелей від Vivienne Westwood, яка була зроблена за спеціальним замовленням. Прикраси Tiffany & Co. та стильний чокер у стилі 1990-х доповнив її образ. Друга сукня Барбари була короткою та з перехресною спинкою.

Весілля Барбари та Ділана: відео

Дункан Лоуренс та Джордан Гарфілд

Переможець Євробачення-2023 та автор пісень зіграли яскраве весілля у Швеції через три роки після заручин. Церемонія відбулася на розкішній локації замку-готелю Häringe slott.

Наречені обрали чорні смокінги та ніжні бутоньєрки з гіпсофіл для своїх весільних образів. Гіпсофілами, а також ліліями, свічками та іншими декораціями була прикрашена вся локація.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Том Оделл та Джорджі Сомервілль

Знаменитий британський співак таємно одружився з 22-річною моделлю Джорджі Сомервілль. Церемонія пройшла у Лондоні, у церкві святого Іоанна.

Романтичний образ нареченої складався з атласної сукні кольору слонової кістки та лаконічної вуалі й віночку у волоссі. Для вечірнього святкування Джорджі змінила сукню на мереживну у комбінації з накидкою.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Адель та Річ Пол

Чутки про одруження пари ходили й раніше, але у листопаді Адель підтвердила, що вдруге вийшла заміж. Та поки що новоспечене зіркове подружжя не готове ділитися деталями чи фото з їхнього свята.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Аня Тейлор-Джой та Малкольм Макрей

Зірка "Ферзевого гамбіту" вийшла заміж за рок-музиканта у Венеції – саме там відбулась розкішна церемонія. Серед 150 гостей помітили чимало зірок – Кару Делевінь, Джулію Гарнер.

Наречена обрала оригінальну весільну сукню – це плаття бежевого кольору на бретелях з вишивкою та прикрасами у вигляді птахів на грудях. Образ нареченої довершувала біла фата. Пара також вирішила не ділитися знімками з прихильниками.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Ешлі Олсен та Луї Ейснер

Американська акторка та дизайнерка таємно одружилась з художником Луї Ейснером. Церемонія минула без уваги преси таємна у маєтку в Бель-Ейр. На урочистості запросили близько 50 людей, серед них була й знамениті сестри Мері-Кейт та Елізабет Олсени.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок

Алайна Марі Скотт та Метт Меллер

Назвала донька знаменитого репера Емінема зіграла гучне весілля зі 125 гостями у Детройті. Молодята обмінялися обітницями на майданчику просто неба. Однак невідомо, чи відвідав зірковий батько це святкування: на фото його немає.



Зіркові весілля 2023 / Фото з інстаграму зірок