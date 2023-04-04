Від квіткового до срібного: 10 ідей ефектного манікюру 2023 від зірок, які захочеться повторити

Якщо ви шукаєте варіант оригінального манікюру на весну 2023, скористайтесь цікавими рішеннями від зірок. Дивіться підбірку ідей у фото, які надихнуть.

Світлини манікюру від акторок, моделей та співачок – чудовий спосіб надихнутися на свій варіант нейл-дизайну. Навіть якщо ви не слідкуєте за попкультурою та зірками, ці різноманітні ідеї манікюру вам сподобаються.

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Лавандовий френч від Ліззо

На BAFTA 2023 Ліззо прибула у неймовірному лавандовому образі. Аутфіт співачки доповнював ефектний манікюр у французькому стилі з глянцевим блиском.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму eriishizu

Оригінальне поєднання від Ванесси Хадженс

Акторка сяяла на доріжці Оскара у вінтажній сукні від Chanel. Родзинкою її образу були чорно-білі нігті з оригінальним малюнком, що нагадує зворотний френч чи інь-янь.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму nailsbyzola

Нігті-лютики від Гейлі Бібер

Модель продемонструвала варіант яскравого відтінку квітки жовтець. Цей колір на нігтях чудово пасуватиме для весняного періоду, коли все навколо розцвітає.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Квітковий флірт від Селени Гомес

Співачка зробила вибір на користь квіткового дизайну. У неї квітки намальовані на темному тлі, тоді як ви можете обрати молочний або будь-який інший фон. Не забудьте про важливі деталі у вигляді блискіток.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму Тома Бачика

Розкидані камінці від Меган Фокс

На вечірці Vanity Fair Оскара Меган Фокс здивувала рудим волоссям. Щоб не відволікати від головної деталі образу, але й тримати рівень, вона доповнила look прозорим манікюром з камінцями, розкладеними хаотично.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму nails_of_la

Мереживо від Керрі Вашингтон

Ніжний нейл-дизайн підійде для романтиків та тих, хто не любить надто яскраві відтінки. Тонкі лінії мережива можна доповнювати іншими квітковими чи трав'яними малюнками.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму kimkimnails

Квітковий френч від Гвен Стефані

Здавалося, що стрази вже давно не модні, але Гвен Стефані доводить зворотне. Співачка вразила оригінальним дизайном на нігтях, поєднавши французький манікюр з весняними квітковими деталями.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму eriishizu

Червоний дизайн від Кортні Кардашян

Червоний колір є одним з улюблених у зірки "Сімейства Кардашян". Та для урізноманітнення Кортні обрала оригінальний малюнок.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму kimkimnails

Срібло на нігтях від Джессіки Честейн

Акторка обрала неймовірну сріблясту сукню з камінцями для виходу на Оскар. Простий сріблястий відтінок металік на нігтях став бездоганним доповненням.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму Julieknailsnyc

Блискуча підводка від Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес вкотре довела, що стримані кольори не будуть виглядати банально, якщо додати цікавий акцент. Для зірки це тонка срібляста лінія, яка обводить нігті й виблискує на краях.



Ідеї манікюру від зірок / Фото з інстаграму Тома Бачика