Можна повторити вдома: 8 розкішних ідей манікюру на останній дзвоник

Період останніх дзвоників та прощань зі школою уже на носі. Школярки хочуть мати бездоганний вигляд та підбирають образ для останнього візиту до свого навчального закладу. Одним з важливих елементів є манікюр.

Останній дзвоник – свято, яке важливе для кожного школяра. Цього року останній дзвоник знову проходить в умовах війни, тож одинадцятикласники обирають патріотичні вбрання та вишиванки для важливої події. Манікюр є теж важливою частинкою образу. 24 Канал зібрав найвідповідніші ідеї манікюру для останнього дзвоника у 2023 році.

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Природний вигляд

Напівпрозорий лаконічний манікюр – універсальний варіант, що підійде під будь-яку сукню. Він точно не переступить межу доречності.



Манікюр на останній дзвоник / Фото з інстаграму

Класичний френч

Незмінна класика завжди у тренді й має вишуканий та дорогий вигляд. За бажанням білий френч можна замінити іншим кольором.



Манікюр на останній дзвоник / Фото з інстаграму

Манікюр з наліпками

Такий варіант манікюру легко повторити вдома – нанести базовий колір та зверху наклеїти наліпки у будь-яких варіаціях, що вам подобаються. Наліпки для манікюру бюджетні й доступні.



Манікюр на останній дзвоник / Фото з інстаграму

Пастельні барви

Надто яскраві кольори можуть бути не надто вдалим вибором для останнього дзвоника. Але якщо хочеться різних барв – можна зробити пастельний манікюр.



Манікюр на останній дзвоник / Фото з інстаграму

Фокус на одному тоні

Однотонний манікюр може здатись надто банальним, але він доречний та вдалий для останнього дзвоника. Колір можна підібрати під відтінок сукні чи вишитої сорочки.

Квітковий дизайн

Квітковий манікюр – однозначний тренд нігтів 2023 року. Щоб повторити такий дизайн вдома, скористайтесь тонким пензликом та кольоровими лаками.



Манікюр на останній дзвоник / Фото з інстаграму

Нюдовий манікюр

Це варіант природного манікюру, але з більш насиченим відтінком на нігтях.

Артдеталі

Дрібні деталі у вигляді тонких ліній та крапок матимуть вишуканий вигляд на нігтях й не перевантажуватимуть образ.