Такий вибір викликав жвавий інтерес, адже дружина Володимира Зеленського надає перевагу стриманим і ніжним відтінкам. Її манікюр, як правило, виглядає акуратно, відповідає діловому дрескоду офіційних заходів і гармонійно підкреслює статус першої леді. Видання "ГОРДОН" зібрало кілька варіантів нейл-дизайну, які найчастіше можна побачити на нігтях Олени Зеленської.
Найулюбленішим в Олени Зеденської залишається нюдовий манікюр. Саме з таким дизайном перша леді найчастіше з'являється під час публічних заходів, офіційних зустрічей та онлайн-спілкування.
Іноді Олену Зеленську можна побачити й з ніжно-рожевим манікюром.
Ще один стриманий і елегантний варіант – молочний манікюр. Він виглядає ніжно та водночас універсально, адже легко поєднується з різними діловими образами.
Серед інших мінімалістичних рішень – манікюр без кольорового покриття. У такому випадку нігті мають максимально природний вигляд, нагадуючи звичайний гігієнічний манікюр, ніби на них зовсім немає лаку.
Втім, інколи перша леді дозволяє собі й більш сміливі експерименти. Одним із найяскравіших став вибір темного ягідного відтінку – майже чорного.
Який манікюр робить перша леді України Олена Зеленська / Фото з соцмереж дружини президента
До речі, напередодні видання myself повідомило, що головним кольором манікюру 2026 року стане глибокий сливовий відтінок.
Які ще кольори манікюру будуть у моді цього сезону?
- Як написало видання Cosmopolitan, серед трендів – колір шавлії (sage green). Це спокійний сіро-зелений відтінок, натхненний природним кольором листя шавлії.
- Також навесні популярним буде сірий манікюр. Він виглядає стримано й легко поєднується з різними образами.
- Серед актуальних варіантів – і ніжний лавандовий манікюр. Крім того, у тренді так званий "джинсовий" манікюр – відтінки, натхненні денімом: від глибокого індиго до світло-блакитного кольору, схожого на відтінок джинсів.