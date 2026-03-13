Такий вибір викликав жвавий інтерес, адже дружина Володимира Зеленського надає перевагу стриманим і ніжним відтінкам. Її манікюр, як правило, виглядає акуратно, відповідає діловому дрескоду офіційних заходів і гармонійно підкреслює статус першої леді. Видання "ГОРДОН" зібрало кілька варіантів нейл-дизайну, які найчастіше можна побачити на нігтях Олени Зеленської.

Вас також може зацікавити Верхній одяг з 90-х знову в тренді: які куртки та пальта обрати цієї весни

Найулюбленішим в Олени Зеденської залишається нюдовий манікюр. Саме з таким дизайном перша леді найчастіше з'являється під час публічних заходів, офіційних зустрічей та онлайн-спілкування.

Іноді Олену Зеленську можна побачити й з ніжно-рожевим манікюром.

Ще один стриманий і елегантний варіант – молочний манікюр. Він виглядає ніжно та водночас універсально, адже легко поєднується з різними діловими образами.

Серед інших мінімалістичних рішень – манікюр без кольорового покриття. У такому випадку нігті мають максимально природний вигляд, нагадуючи звичайний гігієнічний манікюр, ніби на них зовсім немає лаку.

Втім, інколи перша леді дозволяє собі й більш сміливі експерименти. Одним із найяскравіших став вибір темного ягідного відтінку – майже чорного.

Який манікюр робить перша леді України Олена Зеленська / Фото з соцмереж дружини президента

До речі, напередодні видання myself повідомило, що головним кольором манікюру 2026 року стане глибокий сливовий відтінок.

Які ще кольори манікюру будуть у моді цього сезону?