Твої нігті, але ще кращі: природний тренд манікюру, що завжди буде в топах

Набуває популярності новий тренд у манікюрі. Це вдосконалений варіант природного вигляду наших нігтів.

Новий тренд у манікюрі цього року має назву – твої нігті, тільки ще кращі. Його секрет – простота, мінімалізм, але бездоганність.

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Природний тренд манікюру

Головна ідея нової тенденції в манікюрі – імітація природного манікюру. Та подекуди це зробити важче, ніж оригінальний арт.

Найпершим кроком важливо здійснити правильний догляд за нігтями та шкірою рук. Та опісля вдосконалити те, що природа вже створила досконалим.



Новий тренд 2023 / Фото з інстаграму Ірам Шелтон

В Україні майстри й майстрині роблять вибір на користь класиці та перфекціонізму, а от в Кореї – схильні до експериментів. Обирайте й ви, що найближче до душі: глянцеве чи матове покриття, напівпрозорий лак чи покриття з більш насиченим кольором. Це стосується і відтінків – можна братись від рожевих до блідо-сірих та нюдових.

Варіанти природного манікюру у фото