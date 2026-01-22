Всесвіт підкине цікаві можливості двом знакам зодіаку. Але доведеться добре попрацювати, розповідає The WP Times.

Кому пощастить в період магнітних бур?

Лев

Гороскоп для Левів

Леви завжди почуваються добре навіть у непрості часи. Їм варто показати приклад, що хороший настрій можна зберігати навіть в такий напружений день. Ваша енергія заряджатиме інших, але не варто її витрачати "до останньої краплі".

Зараз особливо вдалий момент для творчих проєктів. Зануртеся в себе, і ви побачите, яке саме захоплення можна перетворити у бізнес.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони, в період магнітних бур ваша проникливість та працюватиме саме на вас. Поки інші метушаться, вам потрібно заспокоїтися. Зануртеся в себе. Ви зможете розкласти "по поличках" старі невдачі, через які свого часу могли навіть трішки сплакнути. Не зациклюйтеся на одній деталі, а спробуйте оцінити загальну картину. Тоді прийде полегшення.