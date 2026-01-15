Саме в цей період року зорі підсвічують усім наші справжні потреби. Зрештою стане зрозуміло, з ким ви далі крокуєте по житті разом, а в кого дороги розійдуться, розповідає 24 Канал з посиланням на Stylist.

Для кого січень буде вирішальним у стосунках?

Телець

Гороскоп для Тельців

Тельці вже давно замислюються, чи справді вони з партнером підходять один одному. Та ще й старі образи можуть прикро нагадати про себе.

Емоційність тут – справжній ворог. Не потрібно зриватися на крик та виясняти стосунки. Важливо провести розмову про майбутнє та спільні плани. І для когось цей місяць стане тим важливим моментом, який допоможе зміцнити стосунки.

Лев

Гороскоп для Левів

Хтось із Левів відчує, що вже не має сил тягнути стосунки на своїх плечах. Астрологи вважають, що це буде один з визначальних моментів в житті вашої пари. Одразу йти на кардинальні кроки не варто. Все ж варто дати шанс один одному, щоб виправити усі "косяки".

Терези

Гороскоп для Терезів

Саме в січні кохана людина може зачепити болюче місце Терезів. Старі рани знову почнуть боліти. Проте, як не дивно, тут буде й свій плюс. Терези навчаться відстоювати власні межі та почнуть чесно говорити, що їм не подобається, без зайвої обережності, як це було раніше.