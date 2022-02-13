Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого для всіх знаків Зодіаку

Журналісти LifeStyle24 зібрали інформацію про те, яким буде ваше особисте життя у найближчі дні. Кого чекає пристрасть та романтика, що вас здивує та як ви проведете час у стосунках – читайте любовний гороскоп на тиждень.

Зверніть увагу Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку: яким буде ваше особисте життя

Любовний гороскоп для Овна на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Овнам цього тижня варто більше спілкуватися з партнером, щоб уникнути сварки. Якщо ви будете більше вимагати від коханої людини, ви порушите гармонію у ваших стосунках. На вихідних ваші стосунки відновлять рівновагу і ви проведете романтичний вечір разом. І не забудьте підготувати сюрприз партнеру до Дня закоханих.

Натомість одиноким Овнам цього тижня навряд чи вдасться знайти другу половинку. Але вам варто придивитися до свого оточення, можливо, серед них є хтось, кому ви вже давно подобаєтеся.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Цей тиждень буде дуже цікавим для любовного життя Тельців, і ви зможете покращити стосунки. Астрологи радять бути чесними зі своїм партнером, і не дозволяти своїм емоціям стаорити конфлікт. Окрім того, найближчими днями вас чекає приємний сюрприз від коханої людини.

Водночас у самотніх Тельців любовне життя теж покращиться. Цей тиждень – хороший період, щоб отримати цікаве знайомство або навіть почати стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Стосунки Близнюків цього тижня будуть доволі напруженими. Але зараз вам краще бути відкритими зі своїм партнером. Тому поговоріть з нею/ним відверто та спробуйте врахувати потреби один одного. Згодом ситуація налагодиться. Головне – зробити так, щоб ваш партнера почувався щасливим та частіше зізнаватися у коханні.

А одинокі Близнюки останнім часом зациклюються лише на роботі. Але вона не допоможе вам побудувати нові стосунки. Якщо хочете знайти кохання – частіше виходьте з дому та знайомтеся з іншими.

Раки (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Раки цього тижня зможуть зблизитися зі своїм партнером. Для цього варто приділяти більше часу один одному. Обов’язково виявляйте свою любов та інтерес до коханої людини та не створюйте сварки. Ваші стосунки у ваших руках, тож зробіть їх щасливими. І підготуйте подарунок до Дня святого Валентина.

А самотні Раки мають бути готові до нових стосунків. Адже зовсім скоро вас чекає зустріч, яка змінить ваше життя. Тож, не відхиляйте пропозиції до знайомств.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Цей тиждень принесе Левам чудову можливість обговорити деякі важливі питання зі своїм партнером. Ви можете відчути зайву емоційність чи напруженість, але не дозволяйте цьому зруйнувати ваші стосунки. Влаштуйте романтичний вечір для другої половинки та насолоджуйтеся любов'ю і пристрастю у своїх стосунках.

Одинокі Леви мають більше часу приділяти собі та своєму розвитку. А кохання з'явиться з часом, коли ви цього не чекатимете.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Цього тижня Діви будуть почуватися щасливими, адже ваш партнер буде робити для вас, ви проведене неймовірно День закоханих і будете задоволені. Окрім того, ви зможете впоратися з будь-якими непорозуміннями у вашому любовному житті. Тож, насолоджуйтеся коханням близької людини та покращуйте свої стосунки.

А самотні Діви можуть раптово почати нові стосунки. Але вам варто контролювати страх чи хвилювання, які виникнуть між вами та людиною, яка вас зацікавить. Не квапте події.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Терезам цього тижня треба спробувати подолати свою емоційну невпевненість. Адже ваш партнер не завжди готовий задовольнити будь-які ваші вимоги. Ви маєте зосередитися на своїх стосунках і робити все, щоб зміцнити їх. Будьте уважними до партнера. А ще влаштуйте незабутнє побачення до Дня закоханих.

А самотнім Терезам не варто думати про нове кохання. Вам треба спочатку вирішити інші життєві ситуації, а вже потім відкриватися новим людям для стосунків.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Скорпіони цього тижня зможуть вирішити всі непорозуміння та суперечки. На вихідних обговоріть все, що вас турбує у стосунках партнером та разом знайдіть рішення. Це допоможе відчути полегшення і зміцнить стосунки. До того ж, зараз варто подумати про серйозний крок у любовному житті.

А самотні Скорпіони нарешті наважаться до першого кроку. Ваш шарм та комунікативність допоможуть зацікавити людину, яка вам сподобається. І не бійтеся відмови, адже з все в житті на краще.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Стрільці будуть відчувати самотність цього тижня, і це може викликати сварки з партнером. У будь-якому випадку, у ваших стосунках зараз є ситуація, якої варто позбутися. На вихідних ви зможете вирішити всі проблемні ситуації та повернете гармонію у ваші стосунки. І не забувайте частіше говорити слова кохання.

А самотні Стрільці у найближчі дні зустрінуть людину зі свого минулого. Варто чи ні давати йому/їй другий шанс – вибір за вами. Але обдумайте все реально.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Козероги відчують напруження в особистому житті цього тижня. Зокрема, на це може вплинути невпевненість у стосунках чи надмірна увага другої половинки. Тому обговоріть це з партнером, висловіть свої думки та бажання, і знайдіть спільне рішення. А на День закоханих влаштуйте романтичний вечір та проведіть цей час лише вдвох.

А одинокі Козероги навряд чи за цей тиждень змінять своє любовне життя. Не чекайте нових знайомств, оскільки ви ще не готові до серйозних стосунків.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Водолії цього тижня відчують сильну тягу до всього нового і незвіданого. Тому у ваших стосунках можуть з'явитися експерименти та багато пристрасті. Ви зможете вирішити всі проблеми, якщо будете дослухатися один до одного та більше часу проводити разом. Влаштуйте собі романтичну вечерю чи поїздку за місто, або підготуйте подарунок коханій людині.

Одинокі Водолії багато згадуватимуть про свого колишнього партнера. Але добре обдумайте рішення про повернення у старі стосунки. Можливо, краще почати їх з новою людиною?

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень з 14 по 20 лютого 2022

Цей тиждень для Риб буде спокійним, якщо ви будете повністю чесними зі своїм партнером. Часом виникатимуть моменти, коли потрібно буде робити щось разом та тримати баланс у стосунках. Тому влаштуйте собі вечір розмов та обговоріть все, що вам не подобається. І не забувайте про романтику і пристрасть.

А самотні Риби у найближчі дні можуть випадково зустріти цікаву людину, яка змінить ваше життя. Будьте собою та відкрийтеся, щоб почати нові стосунки.