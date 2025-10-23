Астрологи розповіли, хто вже до кінця осені зустріне своє кохання. Це не станеться просто так. Але без несподіванок не обійдеться, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Хто зустріне своє кохання восени?

Діва

Гороскоп для Дів

Дорогі Діви, Всесвіт вже дає вам багато підказок. Просто озирніться, бо вони – всюди. У дрібних знаках, спогадах та випадкових зустрічах.

Раніше ви відсунули своє особисте життя на другий план та зосередилися на саморозвитку. Це був правильний крок. Ви стали ще кращою версією себе. Але тепер настав час для нової глави. І буде багато сміху, затишку й тепла.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони зовсім скоро знайдуть свого ідеального партнера. Це може статися вже наприкінці осені. Або й навіть взимку під час яскравої події.

Головне – не відмовляйтеся від різних запрошень на заходи. Там ви зустрінете людину, яка відкриє вам "нові двері". І не лише в любові, але й у житті.

Телець

Гороскоп для Тельців

Тельці зараз буквально відчують неймовірно енергію, яка притягуватиме нових людей у їхнє життя. І серед них ви знайдете саме ту людину. Знайомство, яке відбудеться до зими, може стати доленосним. Астрологи вважають, що воно може привести навіть до шлюбу.