Редакція LifeStyle24 з’ясувала, чого чекати різним знакам Зодіаку в стосунках та чи хто піде на незабутнє побачення з партнером. Яким буде ваше особисте життя – читайте любовний гороскоп на тиждень від LifeStyle24.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

В останній тиждень 2021 року Овни мають приділяти більше вільного часу для свого партнера. Зосередьтеся на хороших моментах та намагайтеся добре провести час, а не створювати конфлікти без причини. Ви можете жити в гармонії, але для цього треба працювати над стосунками та дослухатися один до одного.

Водночас самотні Овни повинні нарешті зрозуміти, що вони не змінять свого життя, якщо не захочуть нових знайомств. Будьте більш відкритими і фліртуйте з іншими.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Любовне життя Тельців цього тижня буде сповнене напруження і конфліктів. Не ображайте партнера, особливо не кажіть через злість тих фраз, які б не хотіли. Вам потрібно залагодити всі сварки. Пора сказати коханій людині про свої справжні почуття..

А одиноким Тельцям треба більше часу проводити з друзями. Замість того, щоб відчувати самотніми, скористайтеся цим, аби бути вільними та веселими. Астрологи радять знайомитися з новими людьми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Стосунки Близнюків в кінці року будуть дуже напружені. Це може спровокувати конфлікт чи сварку. Тому краще намагайтеся бути спокійними, щоб не зіпсувати свої стосунки. Відкрито поговоріть з партнером та знайдіть компроміс. Вихідні проведіть разом у романтичній атмосфері.

Натомість самотнім Близнюкам не варто чекати, що все відбуватиметься автоматично. Ви можете змінити своє життя, лише якщо будете йти вперед та робити перші кроки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Цього тижня любовне життя Раків зможе знайти баланс, але для цього пара має докласти чимало зусиль. Зробіть все можливе, щоб зберегти хороше ставлення один до одного. А ще варто влаштувати приємний сюрприз коханій людині, а на вихідних проведіть час разом.

Одиноким Тельцям в цей час треба не "вестися" на безглуздий флірт. Зосередьтеся на пошуку серйозних стосунків. Але головне - не повертайтеся до свого колишнього партнера.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Леви у найближчі дні мають більше часу проводити зі своїм партнером, це допоможе створити міцні стосунки. Тоді ви зможете вийти на новий рівень – наприклад заручини чи одруження. І не слухайте порад від інших, робіть те, що відчуваєте серцем.

А одиноким Левам потрібно переглянути своє ставлення до інших. Будьте відкритішими і добрішими, шоб наблизитися до людини, яка вас давно цікавить.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

і припиніть повертатися до них знову і знову, бо це призведе лише до більшої кількості сварок. Зосередьтеся на чарівних моментах у ваших стосунках. Почніть все заново, якщо вам це потрібно, це розпалить пристрасть між вами.

Натомість самотнім Дівам не потрібно ставити вимоги до кандидатів на ваше серце. Краще навчіться бути задоволеними тим, що маєте. А за серйозними стосунками поки бігти не треба.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Стосунки Терезів в останній тиждень року готові до позитивних змін, тож ви зможете вирішити всі непорозуміння. Астрологи радять вам переглянути ваше любовне життя і зробити правильні кроки, які визначать ваше майбутнє з партнером. Будьте обережні і думайте раціонально. Ви самі можете змінити ваші стосунки на краще.

В одиноких Терезів любовне життя складатиметься позитивно. Ваш шарм і чарівність будуть помітні оточуючим людям, і ви отримаєте кілька нових знайомств.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Останнім часом Скорпіони віддаляються від свого партнера через конфлікти та стрес. Але якщо так продовжуватиметься, то ваші стосунки закінчаться. Тому знайдіть трохи вільного часу та змініть ситуацію. Скажіть коханій людині про свої справжні почуття та проведіть романтичний вечір разом.

Водночас одинокі Скорпіони мають чекати на нове знайомство вже на початку 2022 року. Адже одна людина, яка вас давно цікавить, проявить почуття до вас. Ви навіть зможете почати з нею/ним нові стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Особисте життя Стрільців буде складатися ідеально. Зараз вам потрібно максимально використовувати цей позитивний вплив, триматися поруч зі своїм партнером і робити більше цікавих речей разом. Цей тиждень буде прекрасним і сповненим романтики. Радимо додати до нього трохи пристрасті.

А самотнім Стрільцям зізнається в коханні близька людина, можливо це буде колега з роботи. Це змусить вас почуватися чудово, але не поспішайте починати серйозні стосунки.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козорога на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Останній тиждень 2021 може змінити любовне життя Козерогів. Ваш настрій у стосунках буде пристрасним і чуттєвим. Радимо вам провести час з коханою людиною, влаштувати їй/йому романтичний вечір чи приємний сюрприз. Це зміцнить ваші стосунки на краще.

Одиноким Козерогам треба переглянути своє ставлення до стосунків, і тоді доля зведе вас з людиною з вашого минулого. Можливо, ви зможете побудувати романтичні стосунки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Цього тижня динамічність Водолія дасть вам поштовх, щоб знайти рішення у всіх конфліктах та непорозуміннях. Приділіть більше часу своєму партнерові, і нехай ваше романтичне життя перенесе вас обох у чарівну атмосферу щастя. Ви будете відчувати любов та підтримку від коханої людини.

Водночас самотні Водолії мають вирішити, яку людину вони шукають та чого хочуть від стосунків, Лише так ви зможете зустріти людину, про яку мрієте.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 27 грудня 2021 – 2 січня 2022

Рибам варто бути обережнішими та відданішими у стосунках. Це допоможе вам отримати бажане від свого партнера. Окрім того, ви зможете поліпшити свої стосунки, позбувшись своєї егоїстичної поведінки. Краще покажіть партнеру, як сильно ви його/її кохаєте.

А самотні Раки будуть мати чарівний тиждень. Ви зможете своїми зусиллями зачарувати людину, яка вас цікавить. Подумайте, чи зможете побудувати щасливі стосунки з обранцем (обраницею) та зробіть перший крок.