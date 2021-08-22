Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня для всіх знаків Зодіаку

Останній тиждень літа принесе багато незабутній моментів у любовному житті деяких знаків Зодіаку. Когось чекає зізнання в коханні, когось – чарівне побачення чи навіть пропозиція руки і серця. Як складуться ваші стосунках цього тижня з 23 по 29 серпня – читайте у статті.

Проте деякі пари можуть спровокувати конфлікт та посваритися з другою половинкою. Яким буде ваше любовне життя – читайте гороскоп на тиждень 23 – 28 серпня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Овна

Цього тижня особисте життя Овнів цього тижня буде складатися добре та вражатиме стосунками з партнером. Астрологи радять бути добрими до другої половини та уникати сварок. Бережіть один одного та будьте поруч. Покажіть партнеру, що ви його/її любите, і тоді стосунки будуть міцнішати.

Самотні Овни повинні постаратися змінити своє бачення стосунків та мислити нестандартно. Це допоможе вам зустріти цікаву людину, з якою може вийти чудовий роман.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Тельця

Тельці у найближчі дні захочуть вирішити деякі проблеми в любовному житті, які турбували вас довгий час. Вам буде дуже весело зі вашим партнером. Окрім того, астрологи радять влаштувати пристрасний вечір та втілити те, чого ви давно хотіли. Вихідні теж пройдуть чудово.

Натомість одинокі Тельці зараз мають щасливе безтурботне життя. Вже незабаром ваші пошуки кохання закінчаться і ви знайдете ту людину, яку так довго шукали. Але не поспішайте починати нові стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Близнюків

Цей тиждень для Близнюків буде чудовим у любовному житті. Ви і ваш партнер зможете обговорити важливі питання та складете плани на спільне життя. Невелика поїздка зараз буде корисною для вас обох. Або ж влаштуйте романтичне побачення.

Самотні Близнюки не повинні просто чекати знаку вище. Почніть діяти вже зараз, робіть перші кроки і так ви досягнете того, чого найбільше бажаєте.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Рака

У стосунках Раків у період з 23 по 29 серпня все буде спокійно та "гладко". Ви зможете уникнути дискусій, які можуть викликати конфлікти. А якщо ви хочете поліпшити свої відносини, то спробуйте стати ближчими до свого партнера та підготуйте їй/йому сюрприз.

А одинокі Раки цього тижня отримають можливість змінити своє життя. Ви зможете попрощатися зі своєю самотністю та зустрінете цікаву людину.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Лева

Леви цього тижня добре проведуть час у відносинах. Не думай про образи чи конфлікти з партнером. Адже зараз все добре. Окрім того, ви маєте міцний фундамент і ваші стосунки так легко не розірвати. Покажіть партнерові, що ви його/її цінуєте і дійсно хочете бути поряд.

Самотні Леви, швидше за все, вже восени знайдуть свою другу половинку. Вам вдасться зачарувати кандидата на ваше серце і отримати бажане.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Діви

Відносини Дів цього тижня можуть стати ще кращими, якщо ви будете щирими і скажете партнерові про свої справжні почуття. Поговоріть про проблеми в парі та все, що впливає на стосунки. Вихідні будуть романтичними та навіть пристрасними.

Одиноким Дівам зараз потрібно насолоджуватися своєю свободою та самотністю. Це матиме позитивний вплив та принесе приємні сюрпризи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Терезів

У найближчі дні Терези можуть приголомшити свого партнера турботою та сексуальністю. НАтомість астрологи радять уникати розмов, які можуть привести до конфліктів і в кінцевому підсумку зіпсувати цю приємну атмосферу. Краще частіше говоріть, що кохаєте один одного.

Самотні Терези зможуть у найближчі дні змінити своє життя в кращу сторону. У вас зараз є все необхідне, щоб знайти другу половинку та покращити своє життя. Але не стійте на місці та йдіть до мети.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони мають більше часу приділяти своїм відносинам. Вам краще перестати нехтувати своїм партнером та вирішити всі проблеми, поки вони не зруйнували ваші стосунки. Йдіть на компроміси та дослугайтеся до партнера і тоді ви зможете зміцнити вашу любов.

А самотні Скорпіони цього тижня можуть неочікувано зізнатися в коханні людині, яка вас цікавить. В такому випадку вам потрібно перестати приховувати почуття та зробити перші кроки до цієї людини. Адже вам немає чого втрачати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Стрільця

Стосунки Стрільців цього тижня можуть вас дратувати. Не починайте розмови, які можуть тільки погіршити становище. Замість цього побудьте якийсь час окремо від партнера, щоб зрозуміти, що ви дійсно відчуваєте. І після цього щиро поговоріть про ваші стосунки та вирішіть, що робити.

Водночас одинокі Стрільці у найближчі дні можуть змінити своє мислення щодо оточуючих. Планети прогнозують на вашу долю вже незабаромлюдину, яка зачарує вас та "зведе з розуму".

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Козерога

Козерогів на цьому тижні очікує багато приємних сюрпризів. Ваш партнер буде сповнений романтики і пристрасті, і вони подарують вам моменти задоволення. Тому у найближчі дні ваші стосунки будуть лише зміцнюватися. Насолоджуйтеся чудовим часом з коханою людиною та будуйте плани на майбутнє.

Цікаво, що самотні Козероги теж цього тижня не будуть самотніми. Ваш колшній партнер запропонує провести вечір разом. Добре подумайте над цією ідеєю перед тим, як погоджуватися, бо вас знову можуть засмутити та розчарувати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Водолія

Водолії найближчим часом отримають позитивні емоції, які допоможуть вам розслабитися і отримати задоволення від відносин. Підійдіть до партнера і поговоріть про проблеми і ваші бажання. Лише розмовами вам вдасться повернути гармонію у стосунки. А на вихідних ви зможете чудово провести час разом.

Одинокі Водолії можуть стомитися від самотносі та заявити про свою готовність до стосунків. І зараз ви маєте все, щоб це отримати. Йдіть до мети та частіше ходіть на побачення.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Риб

Стосунки Риб цього тижня складатимуться добре, але ви зможете їх поліпшити. Окрім того, ви маєте можливість зробити свого партнера щасливим. Наприклад, влаштуйте романтичне побачення, сюрприз тощо, що допоможе створити чудову атмосферу у вашому особистому житті.

Самотні Риби у період з 23 по 29 серпня зустрінуть багато цікавих людей, які зачарують вас. Але будьте обережними і не робіть нічого спонтанного, бо згодом можете про це пошкодувати. Ваше любовне життя у ваших руках.