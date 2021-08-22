Однако некоторые пары могут спровоцировать конфликт и поссориться со второй половинкой. Какой будет ваша любовная жизнь – читайте гороскоп на неделю 23 – 28 августа 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Овна

На этой неделе личная жизнь Овнов будет складываться хорошо и будет поражать отношениями с партнером. Астрологи советуют быть добрыми ко второй половине и избегать ссор. Берегите друг друга и будьте рядом. Покажите партнеру, что вы его/ее любите, и тогда отношения будут укрепляться.

Одинокие Овны должны постараться изменить свое видение отношений и мыслить нестандартно. Это поможет вам встретить интересного человека, с которым может получиться замечательный роман.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Тельца

Тельцы в ближайшие дни захотят решить некоторые проблемы в любовной жизни, которые беспокоили вас долгое время. Вам будет очень весело с вашим партнером. Кроме того, астрологи советуют устроить страстный вечер и воплотить то, чего вы давно хотели. Выходные пройдут замечательно.

Зато одинокие Тельцы сейчас имеют счастливую беззаботную жизнь. Уже вскоре ваши поиски любви закончатся и вы найдете того человека, которого так долго искали. Но не спешите начинать новые отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Близнецов

Эта неделя для Близнецов будет отличной в любовной жизни. Вы и ваш партнер сможете обсудить важные вопросы и составите планы на совместную жизнь. Небольшая поездка сейчас будет полезной для вас обоих. Или же устройте романтическое свидание.

Одинокие Близнецы не должны просто ждать знака выше. Начните действовать уже сейчас, делайте первые шаги и так вы добьетесь того, чего больше всего желаете.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Рака

В отношениях Раков в период с 23 по 29 августа все будет спокойно и "гладко". Вы сможете избежать дискуссий, которые могут вызвать конфликты. А если вы хотите улучшить свои отношения, то попробуйте стать ближе к своему партнеру и подготовьте ей/ему сюрприз.

А одинокие Раки на этой неделе получат возможность изменить свою жизнь. Вы сможете попрощаться со своим одиночеством и встретите интересного человека.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Льва

Львы на этой неделе хорошо проведут время в отношениях. Не думайте об обидах или конфликтах с партнером. Ведь сейчас все хорошо. Кроме того, вы имеете прочный фундамент и ваши отношения так легко не разорвать. Покажите партнеру, что вы его цените и хотите быть рядом.

Одинокие Львы, скорее всего, уже осенью найдут свою вторую половинку. Вам удастся очаровать кандидата на ваше сердце и получить желаемое.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Девы

Отношения Дев на этой неделе могут стать еще лучше, если вы будете искренними и скажете партнеру о своих истинных чувствах. Поговорите о проблемах в паре и о том, что влияет на отношения. Выходные будут романтичными и даже страстными.

Одиноким Девам сейчас нужно наслаждаться своей свободой и одиночеством. Это окажет положительное влияние и принесет приятные сюрпризы.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Весов

В ближайшие дни Весы могут ошеломить своего партнера заботой и сексуальностью. Зато астрологи советуют избегать разговоров, которые могут привести к конфликтам и в конечном итоге испортить эту приятную атмосферу. Лучше почаще говорите, что любите друг друга.

Одинокие Весы смогут в ближайшие дни изменить свою жизнь в лучшую сторону. У вас сейчас есть все необходимое, чтобы найти вторую половинку и улучшить свою жизнь. Но не стойте на месте и идите к цели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы должны больше времени уделять своим отношениям. Вам лучше перестать пренебрегать своим партнером и решить все проблемы, пока они не разрушили ваши отношения. Идите на компромиссы и прислушайтесь к партнеру и тогда вы сможете укрепить вашу любовь.

А одинокие Скорпионы на этой неделе могут неожиданно признаться в любви человеку, который вас интересует. В таком случае вам нужно перестать скрывать чувства и сделать первые шаги к этому человеку. Ведь вам нечего терять.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Стрельца

Отношения Стрельцов на этой неделе могут вас раздражать. Не начинайте разговоры, которые могут только усугубить положение. Вместо этого побудьте некоторое время отдельно от партнера, чтобы понять, что вы действительно чувствуете. И после этого искренне поговорите о ваших отношениях и решите, что делать.

В то же время одинокие Стрельцы в ближайшие дни могут изменить свое мышление относительно окружающих. Планеты прогнозируют на вашу судьбу уже вскоре человека, который очарует вас и "сведет с ума".

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Козерога

Козерогов на этой неделе ожидает много приятных сюрпризов. Ваш партнер будет полон романтики и страсти, и они подарят вам моменты удовольствия. Поэтому в ближайшие дни ваши отношения будут только укрепляться. Наслаждайтесь прекрасным временем с любимым человеком и стройте планы на будущее.

Интересно, что одинокие Козероги тоже на этой неделе не будут одинокими. Ваш бывший партнер предложит провести вечер вместе. Хорошо подумайте над этой идеей перед тем, как соглашаться, потому что вас снова могут расстроить и разочаровать.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Водолея

Водолеи в ближайшее время получат положительные эмоции, которые помогут вам расслабиться и получить удовольствие от отношений. Подойдите к партнеру и поговорите о проблемах и ваших желаниях. Только разговорами вам удастся вернуть гармонию в отношения. А на выходных вы сможете прекрасно провести время вместе.

Одинокие Водолеи могут устать от одиночества и заявить о своей готовности к отношениям. И теперь у вас есть все, чтобы получить это. Идите к цели и чаще ходите на свидания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Рыб

Отношения Рыб на этой неделе будут складываться хорошо, но вы сможете их улучшить. Кроме того, вы можете сделать своего партнера счастливым. Например, устройте романтическое свидание, сюрприз и тому подобное, что поможет создать замечательную атмосферу в вашей личной жизни.

Одинокие Рыбы в период с 23 по 29 августа встретят много интересных людей, которые очаруют вас. Но будьте осторожными и не делайте ничего спонтанного, потому что впоследствии можете об этом пожалеть. Ваша любовная жизнь в ваших руках.