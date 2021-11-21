Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 листопада для всіх знаків Зодіаку

Редакція LifeStyle 24 з’ясувала, чого чекати від любовного життя різним знакам Зодіаку цього тижня з 22 по 28 листопада 2021 року. Астрологічний гороскоп розповість, як складуться ваші стосунки, кого чекає багато романтики, а хто зможе познайомитися з новою людиною.

Деяких закоханих найближчими днями чекають романтичні вечори, побачення та пристрасть, а деякі знаки Зодіаку можуть влаштувати чергову сварку з коханою людиною. Більше деталей – читайте у любовному гороскопі на тиждень 22 – 28 листопада 2021 року.

Зверніть увагу Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Цього тижня любовне життя Овнів буде сповнене хороших новин, тому стосунки розвиватимуться лише в кращу сторону. Ви зможете провести чудово час з партнером. Радимо не зіпсувати все раптовими скандалами. Краще покажіть, що ви справді один одного кохаєте.

А самотнім Овнам треба частіше веселитися, лише так ви знайдете те, що шукали. Тож, не відмовляйте друзям у проханні зустрічі чи вечірки. Можливо, на одній із зустрічей ви познайомитеся з чарівною людиною.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Тельці останнім часом переживають безліч проблем, які не дозволяють вашим стосункам розвиватися. Але цього тижня планети допоможуть вам виправити ситуацію і позбутися від усього негативного. Відверто поговоріть з коханою людиною, вирішіть всі непорозуміння і влаштуйте романтичний вечір для двох. Ваші стосунки можуть вийти на новий рівень.

Водночас самотні Тельці найближчими днями познайомляться з багатьма цікавими людьми, і хтось з них зможе у майбутньому зробити вас щасливими. Не бійтеся показати свої справжні почуття.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Близнюкам треба ставитися до свого любовного життя більш відповідально. Ви маєте вирішити всі конфлікти, які виникли у вашій парі. Бо інакше це може призвести до розриву стосунків. Радимо вам частіше дослухатися до другої половинки і робити приємні сюрпризи.

А одинокі Близнюки зможуть цього тижня познайомитися з новою людиною. Якщо ви відчуєте симпатію, то зізнайтеся у цьому, і тоді ви зможете побудувати серйозні стосунки.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Цього тижня Раки зіткнуться з деякими проблемами в особистому житті, а дискусія між вами може перерости у великий конфлікт. Тому будьте обережні, щоб не сказати того, про що потім будете шкодувати. Поводьтеся більш стримано і спробуйте все залагодити.

А самотні Раки зустрінуть людину, яка наповнить ваші дні позитивом, радістю та щастям. Разом ви проведете ідеально свій час, але чи виникне між вами кохання – поки невідомо.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Останнім часом у Левів виникають сумніви щодо вірності вашого партнера. Спробуйте провести чесну розмову з коханою людиною. Це допоможе вас заспокоїтися і прийняти якесь рішення. Що б не сталося – не ставайте ворогом для близької людини.

Одиноким Левам не варто впадати у відчай, адже ви незабаром зустрінете людину, яка вас зачарує. З ним/нею ви зможете створити справжні стосунки, віру в які вже майже втратили.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Діви нарешті мають взяти справу у свої руки і додати трохи задоволення у своє життя. Обов’язково враховуйте потреби партнера, якщо хочете зробити його /її щасливими. Пам'ятайте, що ви самі "ковалі свого щастя". На вихідних організуйте поїздку за місто.

Самотні Діви незабаром матимуть нове і захоплююче знайомство. Ви отримаєте багато крутих моментів, але чи будувати стосунки з цією людиною – вирішувати вам.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 22 – 28​ листопада 2021

Цього тижня Терезам варто трохи більше часу приділити коханій людині, це допоможе змінити стосунки на краще. Не дратуйтеся через непорозуміння і не влаштовуйте сварки з партнером через дрібні образи, бо це може зіпсувати ваші стосунки.

А одиноким Терезам варто припинити бути одержимими своєю самотністю, дозвольте нарешті життю йти своїм плином. Коли прийде ваш час, ви знайдете своє кохання, але треба трохи почекати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Особисте життя Скорпіонів цього тижня буде просто чудовим. Ви і ваш партнер ще більше зблизитеся і проведете кілька прекрасних моментів разом. І не забудьте сказати коханій людині про свої справжні почуття до нього/неї.

Одиноким Скорпіонам теж не варто стояти на місці – пора нарешті зробити перший крок до людини, яка вас давно цікавить. Зірки допоможуть вам досягти успіху.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 22 – 28 листопада 2021

У любовному житті Стрільців цього тижня все буде чудово. Ваші стосунки будуть проходити легко та гармонійно, завдяки чудовому спілкуванню, яке ви матимете з партнером. Переконайтеся, що ви повністю чесні один з одним та вирішуєте всі непорозуміння між вами. І, можливо, пора піти на нове побачення?

А самотнім Стрільцям треба піднімати свій настрій. Поки насолоджуйтеся свободою, адже вже зовсім скоро ви знайдете кохання всього свого життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Цей тиждень буде позитивним для любовного життя Козерогів. Влаштуйте щиру розмову зі своїм партнером та з’ясуйте деякі питання, які викликають між вами напруження чи конфлікт. Це допоможе вам розслабитися і зблизитися ще більше.

Натомість чарівність самотніх Козерогів приведе у ваше життя нових людей. Ви зовсім скоро зустрінете свою другу половинку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Цього тижня Водоліям під силу виправити помилки минулого та покращити свої стосунки. Ваше спілкування з партнером буде чудовим, ви знайдете компроміс і це допоможе вам подолати будь-які перешкоди. А на вихідні влаштуйте романтичне побачення чи приємний сюрприз коханій людині.

А самотні Водолії у найближчі дні будуть мати особливий шарм та чарівність, що підвищить вашу впевненість. І вам не завадить трохи флірту з незнайомою людиною, навіть якщо з цього не вийдуть серйозні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 22 – 28 листопада 2021

Цього тижня у своєму любовному житті Риби можуть позбутися всього негативного, що заважало вашим стосункам і засмучувало вас. Вирішіть всі суперечки та відверто поговоріть, що вас не влаштовує, зізнайтеся у коханні. А на вихідних створіть разом позитивні та приємні моменти, які зміцнять ваші стосунки.

А самотнім Рибам треба готуватися до нових стосунків. Незабаром ви зустрінете цікаву та захоплюючу людину, яка може заполонити ваше серце та змінити життя.