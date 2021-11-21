Некоторых влюбленных в ближайшие дни ждут романтические вечера, свидания и страсть, а некоторые знаки Зодиака могут устроить очередную ссору с любимым человеком. Больше деталей – читайте в любовном гороскопе на неделю 22 – 28 ноября 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овна на неделю 22 – 28 ноября 2021

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет полна хороших новостей, поэтому отношения будут развиваться только в лучшую сторону. Вы сможете провести прекрасно время с партнером. Советуем не испортить все внезапными скандалами. Лучше покажите, что вы действительно друг друга любите.

А одиноким Овнам надо чаще веселиться, лишь так вы найдете то, что искали. Поэтому, не отказывайте друзьям в просьбе встречи или вечеринки. Возможно, на одной из встреч вы познакомитесь с очаровательным человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю 22 – 28 ноября 2021

Тельцы в последнее время переживают множество проблем, которые не позволяют вашим отношениям развиваться. Но на этой неделе планеты помогут вам исправить ситуацию и избавиться от всего негативного. Откровенно поговорите с любимым человеком, решите все недоразумения и устройте романтический вечер для двоих. Ваши отношения могут выйти на новый уровень.

В то же время одинокие Тельцы в ближайшие дни познакомятся со многими интересными людьми, и кто-то из них сможет в будущем сделать вас счастливыми. Не бойтесь показать свои истинные чувства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 22 – 28 ноября 2021

Близнецам надо относиться к своей любовной жизни более ответственно. Вы должны решить все конфликты, которые возникли в вашей паре. Иначе это может привести к разрыву отношений. Советуем вам чаще прислушиваться ко второй половинке и делать приятные сюрпризы.

А одинокие Близнецы смогут на этой неделе познакомиться с новым человеком. Если вы почувствуете симпатию, то признайтесь в этом, и тогда вы сможете построить серьезные отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю 22 – 28 ноября 2021

На этой неделе Раки столкнутся с некоторыми проблемами в личной жизни, а дискуссия между вами может перерасти в большой конфликт. Поэтому будьте осторожны, чтобы не сказать того, о чем потом будете сожалеть. Ведите себя более сдержанно и попробуйте все уладить.

А одинокие Раки встретят человека, который наполнит ваши дни позитивом, радостью и счастьем. Вместе вы проведете идеально свое время, но возникнет ли между вами любовь – пока неизвестно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю 22 – 28 ноября 2021

В последнее время у Львов возникают сомнения относительно верности вашего партнера. Попробуйте провести честный разговор с любимым человеком. Это поможет вам успокоиться и принять какое-то решение. Что бы ни случилось – не становитесь врагом для близкого человека.

Одиноким Львам не стоит отчаиваться, ведь вы вскоре встретите человека, который вас очарует. С ним вы сможете создать настоящие отношения, веру в которые уже почти потеряли.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы на неделю 22 – 28 ноября 2021

Девы наконец должны взять дело в свои руки и добавить немного удовольствия в свою жизнь. Обязательно учитывайте потребности партнера, если хотите сделать его /ее счастливыми. Помните, что вы сами "кузнецы своего счастья". На выходных организуйте поездку за город.

У Одиноких Дев вскоре будет новое и увлекательное знакомство. Вы получите много крутых моментов, но строить ли отношения с этим человеком – решать вам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на неделю 22 – 28 ноября 2021

На этой неделе Весам стоит чуть больше времени уделить любимому человеку, это поможет изменить отношения к лучшему. Не раздражайтесь по недоразумению и не устраивайте ссоры с партнером из-за мелких оскорблений, потому что это может испортить ваши отношения.

А одиноким Весам стоит прекратить быть одержимыми своим одиночеством, позвольте наконец жизни идти своим чередом. Когда придет ваше время, вы найдете свою любовь, но надо немного подождать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 22 – 28 ноября 2021

Личная жизнь Скорпионов на этой неделе будет просто замечательной. Вы и ваш партнер еще больше сблизитесь и проведете несколько прекрасных моментов вместе. И не забудьте сказать любимому человеку о своих истинных чувствах к нему/ней.

Одиноким Скорпионам тоже не стоит стоять на месте – пора наконец сделать первый шаг к человеку, который вас давно интересует. Звезды помогут вам добиться успеха.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 22 – 28 ноября 2021

В любовной жизни Стрельцов на этой неделе все будет замечательно. Ваши отношения будут проходить легко и гармонично, благодаря замечательному общению, которое вы будете иметь с партнером. Убедитесь, что вы полностью честны друг с другом и решаете все недоразумения между вами. И, может быть, пора пойти на новое свидание?

А одиноким Стрельцам надо поднимать свое настроение. Пока наслаждайтесь свободой, ведь уже совсем скоро вы обретете любовь всей своей жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога на неделю 22 – 28 ноября 2021

Эта неделя будет положительной для любовной жизни Козерогов. Устройте искренний разговор со своим партнером и выясните некоторые вопросы, которые вызывают между вами напряжение или конфликт. Это поможет вам расслабиться и сблизиться еще больше.

Зато обаяние одиноких Козерогов приведет в вашу жизнь новых людей. Вы совсем скоро встретите свою вторую половинку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея на неделю 22 – 28 ноября 2021

На этой неделе Водолеям под силу исправить ошибки прошлого и улучшить свои отношения. Ваше общение с партнером будет прекрасным, вы найдете компромисс и это поможет вам преодолеть любые препятствия. А на выходные устройте романтическое свидание или приятный сюрприз любимому человеку.

А одинокие Водолеи в ближайшие дни будут особенно привлекательны и очаровательны, что повысит вашу уверенность. И вам не помешает немного флирта с незнакомым человеком, даже если из этого не получатся серьезные отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю 22 – 28 ноября 2021

На этой неделе в своей любовной жизни Рыбы могут лишиться всего негативного, что мешало вашим отношениям и огорчало вас. Решите все споры и откровенно поговорите, что вас не устраивает, признайтесь в любви. А на выходных создайте вместе положительные и приятные моменты, которые укрепят ваши отношения.

А одиноким Рыбам надо готовиться к новым отношениям. Вскоре вы встретите интересного и увлекательного человека, который может заполонить ваше сердце и изменить жизнь.