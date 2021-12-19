Астрологи розповіли, як складуться ваші романтичні стосунки, хто знайде гармонію в стосунках, а хто влаштує чергову сварку з партнером. Чого чекати різним знакам Зодіаку – читайте любовний гороскоп на тиждень від LifeStyle24.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Цей тиждень буде приємним для Овнів, адже між вами та вашим партнером палатиме пристрасть. Ви зможете виправити всі негаразди та конфлікти і знайдете гармонію у ваших стосунках. За ці дні ви досягнете успіху в любовному житті та зробите його ще кращим. Тож насолоджуйтеся своїми стосунками, вони зараз ідеальні.

Водночас самотнім Овнам варто бути більш відкритими та не відхиляти пропозицію познайомитися. Адже це може принести вам саме те, що ви шукаєте. Незабаром ви знайдете потрібну людину у житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Цей тиждень принесе Тельцям гарну атмосферу в парі, ви навіть зможете оновити свої стосунки. Найближчими днями вас чекає багато романтичних та чуттєвих моментів з партнером, і це дуже вас зблизить. Ви відчуєте, що знову закохалися до "метеликів у животі".

Самотнім Тельцям теж все вдаватиметься. Ваша удача познайомить вас особливою людиною, з якою у вас можуть скластися романтичні стосунки. Але продовжуйте спілкування поступово.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Близнюки нарешті побачать справжні проблеми у своїх стосунках. Але вам вдасться їх легко вирішити. Цього тижня будьте обережні, вам зараз не можна бути занадто емоційними та влаштовувати сварку, бо це зіпсує стосунки. Краще відверто поговоріть з партнером і знайдіть компроміс. Це зробить ваші стосунки ще міцнішими.

А самотнім Близнюкам зараз не варто закриватися в собі. Ви повинні бути більш відкритими та частіше ходити на побачення. Можливо, серед охочих познайомитися є ваша друга половинка?

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Цього тижня любовне життя Раків покращиться, ви подолаєте відстань, яка створила конфлікти між вами та вашим партнером. Разом ви пройдете всі перешкоди, а ваші стосунки вийдуть на новий рівень. І не створюйте нових конфліктів, адже ви справді любите один одного.

А одиноким Ракам цей тиждень принесе приємні сюрпризи. Думайте позитивно і вже готуйтеся зустріти свою другу половинку. Незабаром доля вас зведе.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Цього тижня любовне життя Левів буде сповнене оптимізму та процвітання. Ви отримаєте шанс виправити всі непорозуміння у стосунках та здійсните вашу мрію. Ваш партнер буде позитивно налаштований, а настрій між вами буде чудовий. Головне зараз – підтримувати цю пристрасть та кохання у парі.

А самотні Леви цього тижня можуть змінити своє життя. У вас випаде нагода почати нові серйозні стосунки і це наповнить ваше життя коханням.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Планети наповнять Дів у ці дні енергією для покращення ваших стосунків. Проведіть прекрасний тиждень зі своєю другою половиною, це зміцнить ваші стосунки. І будьте уважними один до одного та частіше зізнавайтеся у коханні. І можливо, вже пора задуматися про наступний крок у стосунках?

Одинокі Діви нарешті будуть задоволені своїм життям. Ви познайомитеся з чарівною людиною, але не поспішайте з серйозним рішенням про нові стосунки, це важливо обдумати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Чуттєвість і пристрасть Терезів втягнуть вас і вашого партнера в захоплюючі пригоди. Настрій буде розслабленим і позитивним, тож скористайтеся можливістю, щоб серйозно поговорити про ваші стосунки. Це наповнить їх “новими емоціями”, і ви будете задоволені результатом.

Одиноким Терезам зірки допоможуть отримати все, що завгодно. Але ви маєте самі вирішити, що вам зараз потрібно. За цей тиждень ви можете кардинально змінити своє життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Стосунки Скорпіонів зараз здаються трохи погіршеними. Тож вам варто поговорити про це з коханою людиною. Вам зараз потрібно зробити перший крок і сказати партнеру, що вас турбує і що ви хочете змінити. Якщо все вдасться – це зробить ваші стосунки міцнішими і запалить вогонь між вами.

А самотні Скорпіони зможуть позбутися песимізму, який руйнує ваш настрій. Лише так ви навчитеся отримувати задоволення, навіть якщо ви самотні. А вже незабаром ви зустрінете нове кохання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Особисте життя Стрільців цього тижня буде на висоті. Ваша чарівність і ніжність змусять партнера закохатися в вас знову. Стосунки між вами будуть складатися чудово, але ви можете зробити їх ще кращими. Головне – підтримуйте один одного та частіше кажіть, що кохаєте.

А самотні Стрільці мають розважитися на вихідних та очистити свої думки від негативу. А вже дуже скоро ви знайдете своє кохання, яке так давно шукали.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козорога на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Планети цього тижня можуть змінити любовне життя Козерогів, адже останнім часом рутина почала вас втомлювати. Зміни, які відбудуться у ваших стосунках, будуть настільки приємними, що ви нарешті залишите всі сумніви і будете більше довіряти партнеру. Ваше любовне життя налагодиться.

Одинокі Козероги нарешті зустрінуть нове кохання завдяки прихильності зірок. Не бійтеся починати щось нове, це лише принесе вам щастя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Цього тижня стосунки Водоліїв будуть складатися якнайкраще. Ви будете досягати успіху в усьому, що спробуєте, тому визначте пріоритетні питання. І не забудьте покращити своє любовне життя – радимо підготувати приємний сюрприз коханій людині.

А самотніх Водоліїв також чекає хороша новина. Зірки принесуть вам те, що ви шукаєте. Тож, зосередьтеся на цьому та не бійтеся фліртувати з новими людьми. Серед них є ваша друга половинка.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 20 – 26 грудня 2021

Любовне життя Риб, здається, покращується. Цього тижня ви наблизитеся до свого партнера і разом вирішите всі негаразди, які створюють стрес та напругу у стосунках. Сплануйте короткий відпочинок на вихідних, це підбадьорить вас. Зараз вам варто провести деяких час разом.

Самотнім Рибам треба бути готовими до змін. Адже незабаром вас чекає класна подія. Але що це буде – поки невідомо. Точно знаємо, що це щось приємне для вас.