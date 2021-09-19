Любовний гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня для всіх знаків Зодіаку

Цього тижня варто чекати зміни у любовному житті. Ваш партнер зробить вас щасливими, але вам також потрібно буде докласти зусиль до цього. Яким буде ваше любовне життя цього тижня з 20 по 26 вересня – читайте у статті.

Новий тиждень принесе нові враження закоханим парам. Ви будете відчувати багато любові, тепла та пристрасті. Більше про свої стосунки у найближчі дні читайте у любовному гороскопі на тиждень.

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Любовний гороскопна тиждень 20 – 26 вересня 2021

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 20-26 вересня 2021

Цього тижня у Овнів все буде складатися вдало. Ваше любовне життя буде сповнене спокою і щастя. Астрологи радять відверто поговорити з другою половинкою, зокрема варто обговорити спільні плани та мрії. Це вас зблизить ще більше та додасть впевненості у виборі партнера.

Натомість самотні Овни у найближчі дні отримають багато зустрічей та нових знайомств. Вас зацікавить особлива людина, але вам треба буде зробити перший крок.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Тельці у найближчі дні повинні виправити помилки, які негативно вплинули на ваші стосунки. Адже досі деякі проблеми змушують вас хвилюватися. Пора розповісти своєму партнерові свої думки та знайти компроміс у любовному питанні. Спробуйте стати ближчими один до одного та частіше говоріть «Я тебе кохаю».

А одинокі Тельці повинні нарешті залишити своє минуле і почати рухатися у новому напрямку. Знайомтеся з новими людьми та не бійтеся зробити наступний крок.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Близнюкам цього тижня варто набратися терпіння та приділити більше часу коханій людині. Знайдіть баланс між роботою та особистим життям. А вихідні проведіть разом з коханою людиною. До прикладу, можете влаштувати романтичне побачення чи підготувати подарунок.

Самотні Близнюки до кінця місяця познайомляться з новою людиною, яка западе у ваші думки та серце. Це змусить пережити давно забуті емоції закоханості.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Ракам у найближчі дні пора прояснити всі непорозуміння з партнером, лише так ви зможете розпочати новий етап у ваших стосунках. І не створюйте чергових конфліктів, бо це може розчарувати вашу половинку. Спокійніше реагуйте на всі дискусії, будьте терплячі та частіше зізнавайтеся один одному в коханні.

Натомість самотнім Ракам астрологи радять частіше погоджуватися на побачення та знайомства з новими людьми. Це змінить ваше любовне життя на краще.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Любовне життя Левів цього тижня буде на висоті – ваші стосунки будуть сповнені пристрасті та любові. Крім того, вас чекає приємний сюрприз від партнера. Вихідні проведіть за містом в компанії один одного.

А одиноким Левам треба бути більш відкритими і ближче підпускати людей до себе. Адже навіть якщо у вас не вийде побудувати серйозні стосунки, ви зможете стати друзями. Нові знайомства не завадять.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Дівам треба у найближчі дні приділяти більше уваги другій половинці. Зосередьтеся на своїх стосунках і спробуйте вирішити всі конфлікти з партнером. А на вихідних проведіть час разом, поговоріть про стосунки та спільні цілі на майбутнє.

Самотні Діви цього тижня отримають можливість познайомитись із цікавою людиною. Можливо, це буде людина з вашого оточення, яка давно натякає вам на почуття. То може таки варто нарешті піти на побачення?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Терези зараз мають виправити всі непорозуміння та сварки, які псують ваші стосунки. Якщо ви справді кохаєте один одного, то знайдіть компроміс та дослухайтеся один до одного. Астрологи радять діяти рішуче – ви самі можете допомогти своїм стосункам рухатися вперед.

А самотнім Терезам зараз не до стосунків. Ви можете пофліртувати з іншими людьми, але поки не готові до чогось серйозного. Тож насолоджуйтеся своєю свободою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Скорпіони цього тижня можуть покращити свої стосунки, якщо ви будете з турботою ставитися до коханої людини і приділяти їй / йому вільний час. Проведіть вечір разом та зізнайтеся у своїх справжніх почуттях один до одного.

Одиноких Скорпіонів чекає неочікувана зустріч, яка може змінити ваше любовне життя. Але перед створенням стосунків добре все обдумайте та краще дізнайтеся цю людину.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Особисте життя Стрільців потребує стабільності. Чим більше ви будете дотримуватись свого слова та власних обіцянок, тим кращими будуть ваші стосунки. Також варто поділитися з партнером власними секретами та придумати спільні цілі на майбутнє. Покажіть коханій людині, що хочете бути разом.

А самотнім Стрільцям не варто витрачати час на людей, з якими у вас нічого не складається. Дайте собі трохи більше часу, щоб зрозуміти, чого ви насправді хочете. Незабаром хтось важливий з’явиться у вашому житті.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Козероги цього тижня можуть створити конфлікт з другою половинкою. Щоб цього уникнути, вам варто приділяти часу та дослухати один до одного. Покажіть партнеру, що ви його/ її справді цінуєте та хочете бути поруч. Можете навіть влаштувати романтичних вечір.

Самотні Козероги можуть зустріти цікаву людину, з якою проведуть вечір разом. Але чи стануть ці стосунки серйозними – покаже час. Головне – дослухайтеся до свого серця.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 20 – 26 вересня 2021

У Водоліїв цього тижня може початися новий етап у любовному житті. Але для цього варто приділити більше зусиль та відкритися коханій людині. Будьте один для одного підтримкою та частіше говоріть, що кохаєте один одного. Вихідні проведіть разом у романтичній атмосфері.

Самотнім Водоліям потрібно забути свої минулі стосунки і не повертатися до них. Адже це створює перешкоди для пошуку нового кохання, яке очікує вас вже восени.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 20 – 26 вересня 2021

Особисте життя Риб потребує роботи над стосунками, адже у вас є багато непорозумінь з партнером. Обговоріть всі любовні питання та бажання, щоб стати ближчими один до одного. В частіше зізнавайтеся у почуттях до партнера.

Самотнім Рибам удача принесе нове цікаве знайомство. І саме з цією людиною у вас може закрутитися роман. Тут варто дослухатися до свого внутрішнього відчуття.