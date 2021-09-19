Новая неделя принесет новые впечатления влюбленным парам. Вы будете испытывать много любви, тепла и страсти. Больше о своих отношениях в ближайшие дни читайте в любовном гороскопе на неделю.

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Любовная гороскопная неделя 20 – 26 сентября 2021

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп для Овна на неделю 20 – 26 сентября 2021

На этой неделе у Овнов все будет складываться удачно. Ваша любовная жизнь будет полна спокойствия и счастья. Астрологи советуют откровенно поговорить со второй половинкой, в частности стоит обсудить совместные планы и мечты. Это вас сблизит еще больше и придаст уверенности в выборе партнера.

В то же время одинокие Овны в ближайшие дни получат много встреч и новых знакомств. Вас заинтересует особенный человек, но вам надо будет сделать первый шаг.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 20 – 26 сентября 2021

Тельцы в ближайшие дни должны исправить ошибки, которые негативно повлияли на ваши отношения. Ведь до сих пор некоторые проблемы заставляют вас волноваться. Пора рассказать своему партнеру свои мысли и найти компромисс в любовном вопросе. Попробуйте стать ближе друг к другу и чаще говорите "Я тебя люблю".

А одинокие Тельцы должны наконец оставить свое прошлое и начать двигаться в новом направлении. Знакомьтесь с новыми людьми и не бойтесь сделать следующий шаг.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 20 – 26 сентября 2021

Близнецам на этой неделе стоит набраться терпения и уделить больше времени любимому человеку. Найдите баланс между работой и личной жизнью. А выходные проведите вместе с любимым человеком. К примеру, можете устроить романтическое свидание или подготовить подарок.

Одинокие Близнецы к концу месяца познакомятся с новым человеком, который западет в ваши мысли и сердце. Это заставит пережить давно забытые эмоции влюбленности.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 20 – 26 сентября 2021

Ракам в ближайшие дни пора прояснить все недоразумения с партнером, только так вы сможете начать новый этап в ваших отношениях. И не создавайте очередных конфликтов, потому что это может разочаровать вашу половинку. Спокойнее реагируйте на все дискуссии, будьте терпеливы и чаще признавайтесь друг другу в любви.

Вт о же время одиноким Ракам астрологи советуют чаще соглашаться на свидания и знакомства с новыми людьми. Это изменит вашу любовную жизнь к лучшему.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 20 – 26 сентября 2021

Любовная жизнь Львов на этой неделе будет на высоте – ваши отношения будут полны страсти и любви. Кроме того, вас ждет приятный сюрприз от партнера. Выходные проведите за городом в компании друг друга.

А одиноким Львам надо быть более открытыми и ближе подпускать людей к себе. Ведь даже если у вас не получится построить серьезные отношения, вы сможете стать друзьями. Новые знакомства не помешают.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 20 – 26 сентября 2021

Девам надо в ближайшие дни уделять больше внимания второй половинке. Сосредоточьтесь на своих отношениях и попытайтесь разрешить все конфликты с партнером. А на выходных проведите время вместе, поговорите об отношениях и общих целях на будущее.

Одинокие Девы на этой неделе получат возможность познакомиться с интересным человеком. Возможно, это будет человек из вашего окружения, который давно намекает вам на чувства. Так может все-таки стоит наконец пойти на свидание?

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 20 – 26 сентября 2021

Весы сейчас должны исправить все недоразумения и ссоры, которые портят ваши отношения. Если вы действительно любите друг друга, то найдите компромисс и прислушайтесь друг к другу. Астрологи советуют действовать решительно – вы сами можете помочь своим отношениям двигаться вперед.

А одиноким Весам сейчас не до отношений. Вы можете пофлиртовать с другими людьми, но пока не готовы к чему-то серьезному. Так что наслаждайтесь своей свободой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 20 – 26 сентября 2021

Скорпионы на этой неделе могут улучшить свои отношения, если вы будете с заботой относиться к любимому человеку и уделять ей / ему свободное время. Проведите вечер вместе и признайтесь в своих истинных чувствах друг к другу.

Одиноких Скорпионов ждет неожиданная встреча, которая может изменить вашу любовную жизнь. Но перед созданием отношений хорошо все обдумайте и лучше узнайте человека.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 20 – 26 сентября 2021

Личная жизнь Стрельцов нуждается в стабильности. Чем больше вы будете придерживаться своего слова и собственных обещаний, тем лучше будут ваши отношения. Также стоит поделиться с партнером собственными секретами и придумать общие цели на будущее. Покажите любимому человеку, что хотите быть вместе.

А одиноким Стрельцам не стоит тратить время на людей, с которыми у вас ничего не складывается. Дайте себе немного больше времени, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите. Вскоре кто-то важный появится в вашей жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 20 – 26 сентября 2021

Козероги на этой неделе могут создать конфликт со второй половинкой. Чтобы этого избежать, вам стоит уделять время и слушать до конца друг друга. Покажите партнеру, что вы его действительно цените и хотите быть рядом. Можете даже устроить романтический вечер.

Одинокие Козероги могут встретить интересного человека, с которым проведут вечер вместе. Но станут ли эти отношения серьезными – покажет время. Главное – прислушайтесь к своему сердцу.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 20 – 26 сентября 2021

У Водолеев на этой неделе может начаться новый этап в любовной жизни. Но для этого стоит уделить больше усилий и открыться любимому человеку. Будьте друг для друга поддержкой и чаще говорите, что любите друг друга. Выходные проведите вместе в романтической атмосфере.

Одиноким Водолеям нужно забыть свои прошлые отношения и не возвращаться к ним. Ведь это создает препятствия для поиска новой любви, которая ожидает вас уже осенью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 20 – 26 сентября 2021

Личная жизнь Рыб требует работы над отношениями, ведь у вас есть много недоразумений с партнером. Обсудите все любовные вопросы и желания, чтобы стать ближе друг к другу. Чаще признавайтесь в чувствах к партнеру.

Одиноким Рыбам удача принесет новое интересное знакомство. И именно с этим человеком у вас может закрутиться роман. Здесь стоит прислушаться к своему внутреннему ощущению.