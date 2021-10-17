Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Цей тиждень буде доволі неочікуваним для деяких пар. Вас чекає романтичне побачення, сварка чи нове кохання – читайте у любовному гороскопі на тиждень.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Любовне життя Овнів вже цього тижня покращиться, але для цього ви повинні зробити правильні рішення для стосунків. Тому приділіть час своєму партнеру та відверто поговоріть про все, що вас турбує. А побачення чи вихідні за містом ще більше зблизять вас. Насолоджуйтеся приємними моментами один з одним.

Самотні Овни у найближчі дні проведуть кілька зустрічей з людьми, які вам подобаються. Але будьте обережними і не піддавайтеся кожній емоціям – варто ретельно обирати кандидатів на своє серце.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Тельці можуть відчувати напруження через непорозуміння в стосунках, тому не соромтеся поговорити про це зі своїм партнером. Разом ви зможете знайти компроміс та уникнути розбіжностей, які віддаляють вас один від одного. Підготуйте особливий вечір для коханої людини, щоб здивувати її/його.

Натомість одинокі Тельці познайомляться з новими людьми цього тижня, вам у всьому допоможе ваша чарівність і вдача. Ви зможете зачарувати протилежну стать, але про серйозні стосунки поки говорити рано.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Близнюкам цього тижня варто бути обережними і не дозволяти вашим внутрішнім сумнівам створювати конфлікти у парі. Більше довіряйте один одному, адже біля вас справді “ваша людина”. Тож, заспокойтеся і створіть романтичний вечір.

Самотні Близнюки мають поводитися обережно, коли зустрічають нових людей. Не поспішайте відкриватися та одразу створювати нові стосунки, якщо ви не готові. Вам підготували щось особливе.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Раки цього тижня зможуть зблизитися зі своїм партнером та зміцнять ваші стосунки. Скажіть своїй близькій людині, що щасливі разом та любите його/її. Важлива розмова розставить все на свої місця та дасть вам впевненість у своєму виборі.

Одинокі Раки мають відпустити своє минуле. Нові знайомства дозволять вам знову відчути закоханість. Ви станете щасливими у нових стосунках, але варто ще трохи почекати.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Леви цього тижня отримають можливість виправити деякі проблеми в стосунках, і це принесе вам спокій та гармонію. Спробуйте покращити свої стосунки з партнером. Для цього можна влаштувати романтичне побачення (навіть звичайний перегляд фільму та розмови за вином можуть вас зблизити).

А самотні Леви у найближчі дні отримають нове знайомство. Вам зараз потрібно якомога більше веселитися і не турбуватися про свою самотність. Ваше кохання прийде з часом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Дів нині турбує багато речей у стосунках, і цього тижня ви зможете нарешті все вирішити. Головне – почати. Зробіть все для того, щоб зблизитися зі своїм партнером. Влаштуйте відверту розмову за чашкою кави чи келихом вина та поділіться з коханою людиною своїми думками. Разом ви зможете все вирішити і знайти компроміс.

Натомість самотні Діви зацікавляться людиною зі свого оточення. Запропонуйте їй / йому зустріч і ви чудово проведете час. Це допоможе вирішити, чи у вас справжні почуття.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Терезам цього тижня варто поводитися обережніше і не виявляти негативні емоції до свого партнера, щоб не зіпсувати стосунки. Поговоріть з ним /нею про те, що стосується вас обох. Знадіть для себе спільні заняття, а вихідні проведіть у романтичній атмосфері за містом.

Одинокі Терези у наближчі дні познайомляться з новою людиною. Він/вона дуже “западе” у ваше серце, і у майбутньому може стати вашою другою половинкою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Скорпіонам варто прояснити деякі непорозуміння, що стосуються ваших стосунків. Поговоріть з партнером та з’ясуйте, що допоможе поліпшити стосунки. І викиньте з голови думки про те, що в попередніх стосунках було краще, бо це лише погіршує ситуацію.

Самотні Скорпіони отримають нові знайомства. Але чи зміниться ваше самотнє життя і чи знайдете ви свою людину – залежить від вас. І не поспішайте з таким важливим рішенням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Цього тижня Стрільці можуть випадково зіпсувати свої стосунки. Тож добре подумайте перед тим, як заявити щось своєму партнеру. Бо потім помилки виправляти складніше. Будьте щирими та відкритими один до одного і частіше зізнавайтеся в коханні.

Одиноких Стрільці у найближчий тиждень переслідуватиме успіх. Ви самі керуєте своїм життям і часом. Ваша рішучість вплине і на особисте життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Стосунки Козерогів цього тижня будуть на висоті: ви матимете чудові та приємні моменти з другою половинкою. Не дозволяйте рутині вашого повсякденного життя створити дистанцію між вами. На час відкладіть незначні проблеми і просто побудьте щасливими один з одним.

Одинокі Козероги мають визначити пріоритети у своєму особистому житті і докласти більше зусиль, щоб змінити своє любовне життя. У вас все вдасться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Водоліям цього тижня потрібно бути обачними і не сваритися з другою половинкою. Адже певна напруженість між вами може нашкодити стосункам. Краще забудьте про все погане і проведіть вечір разом. Адже ви й справді любите один одного.

Самотні Водолії заведуть кілька цікавих та нових знайомств. Тому частіше виходьте з дому та не бійтеся знайомитися і фліртувати з іншими.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 18 – 24 жовтня 2021

Риби цього тижня можуть покращити свої стосунки. Удача буде на вашому боці і ви зможете вирішити всі непорозуміння з партнером. Будьте відкритими і не бійтеся сказати про свої страхи коханій людині. І висловлюйте любов та підтримку близькій людині.

А самотні Риби мають знайти вихід з тяжкої ситуації. Зараз вам краще не впускати колишнього партнера у своє життя. Адже незабаром ви зустрінете цікаву людину, з якою у вас складуться романтичні стосунки.