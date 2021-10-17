Эта неделя будет довольно неожиданной для некоторых пар. Вас ждет романтическое свидание, ссора или новая любовь – читайте в любовном гороскопе на неделю.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп для Овна на неделю 18 – 24 октября 2021

Любовная жизнь Овнов уже на этой неделе улучшится, но для этого вы должны сделать правильные решения для отношений. Поэтому уделите время своему партнеру и откровенно поговорите обо всем, что вас беспокоит. А свидания или выходные за городом еще больше сблизят вас. Наслаждайтесь приятными моментами друг с другом.

Одинокие Овны в ближайшие дни проведут несколько встреч с людьми, которые вам нравятся. Но будьте осторожными и не поддавайтесь каждой эмоции – стоит тщательно выбирать кандидатов на свое сердце.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 18 – 24 октября 2021

Тельцы могут испытывать напряжение из-за недопонимания в отношениях, поэтому не стесняйтесь поговорить об этом со своим партнером. Вместе вы сможете найти компромисс и избежать разногласий, которые отдаляют вас друг от друга. Подготовьте особый вечер для любимого человека, чтобы удивить ее/его.

При этом одинокие Тельцы познакомятся с новыми людьми на этой неделе, вам во всем поможет ваше обаяние и нрав. Вы сможете очаровать противоположный пол, но о серьезных отношениях пока говорить рано.

Близнюки (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 18 – 24 октября 2021

Близнецам на этой неделе стоит быть осторожными и не позволять вашим внутренним сомнениям создавать конфликты в паре. Больше доверяйте друг другу, ведь возле вас действительно “ваш человек”. Поэтому, успокойтесь и создайте романтический вечер.

Одинокие Близнецы должны вести себя осторожно, когда встречают новых людей. Не спешите открываться и сразу создавать новые отношения, если вы не готовы. Вам подготовили нечто особенное.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 18 – 24 октября 2021

Раки на этой неделе смогут сблизиться со своим партнером и укрепят ваши отношения. Скажите своему близкому человеку, что счастливы вместе и любите его/ее. Важный разговор расставит все на свои места и даст вам уверенность в своем выборе.

Одинокие Раки должны отпустить свое прошлое. Новые знакомства позволят вам снова почувствовать влюбленность. Вы станете счастливыми в новых отношениях, но стоит еще немного подождать.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 18 – 24 октября 2021

Львы на этой неделе получат возможность исправить некоторые проблемы в отношениях, и это принесет вам спокойствие и гармонию. Попытайтесь улучшить свои отношения с партнером. Для этого можно устроить романтическое свидание (даже обычный просмотр фильма и разговоры за вином могут вас сблизить).

А одинокие Львы в ближайшие дни получат новое знакомство. Вам сейчас нужно как можно больше веселиться и не беспокоиться о своем одиночестве. Ваша любовь придет со временем.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 18 – 24 октября 2021

Дев сейчас беспокоит много вещей в отношениях, и на этой неделе вы сможете наконец все решить. Главное – начать. Сделайте все для того, чтобы сблизиться со своим партнером. Устройте откровенный разговор за чашкой кофе или бокалом вина и поделитесь с любимым человеком своими мыслями. Вместе вы сможете все решить и найти компромисс.

При этом одинокие Девы заинтересуются человеком из своего окружения. Предложите ей/ему встречу и вы прекрасно проведете время. Это поможет решить, есть ли у вас настоящие чувства.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 18 – 24 октября 2021

Весам на этой неделе стоит вести себя осторожнее и не проявлять негативные эмоции к своему партнеру, чтобы не испортить отношения. Поговорите с ним /ней о том, что касается вас обоих. Найдите для себя совместные занятия, а выходные проведите в романтической атмосфере за городом.

Одинокие Весы в ближайшие дни познакомятся с новым человеком. Он/она очень западет в ваше сердце, и в будущем может стать вашей второй половинкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 18 – 24 октября 2021

Скорпионам стоит прояснить некоторые недоразумения, касающиеся ваших отношений. Поговорите с партнером и выясните, что поможет улучшить отношения. И выбросьте из головы мысли о том, что в предыдущих отношениях было лучше, потому что это лишь усугубляет ситуацию.

Одинокие Скорпионы получат новые знакомства. Но изменится ли ваша одинокая жизнь и найдете ли вы своего человека – зависит от вас. И не спешите с таким важным решением.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 18 – 24 октября 2021

На этой неделе Стрельцы могут случайно испортить свои отношения. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как заявить что-то своему партнеру. Потому что потом ошибки исправлять сложнее. Будьте искренними и открытыми друг к другу и чаще признавайтесь в любви.

Одиноких Стрельцов в ближайшую неделю будет преследовать успех. Вы сами управляете своей жизнью и временем. Ваша решимость повлияет и на личную жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 18 – 24 октября 2021

Отношения Козерогов на этой неделе будут на высоте: у вас будут прекрасные и приятные моменты со второй половинкой. Не позволяйте рутине вашей повседневной жизни создать дистанцию между вами. На время отложите незначительные проблемы и просто побудьте счастливыми друг с другом.

Одинокие Козероги должны определить приоритеты в своей личной жизни и приложить больше усилий, чтобы изменить свою любовную жизнь. У вас все удастся.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 18 – 24 октября 2021

Водолеям на этой неделе нужно быть осмотрительными и не ссориться со второй половинкой. Ведь определенная напряженность между вами может навредить отношениям. Лучше забудьте обо всем плохом и проведите вечер вместе. Ведь вы и в самом деле любите друг друга.

Одинокие Водолеи заведут несколько интересных и новых знакомств. Поэтому чаще выходите из дома и не бойтесь знакомиться и флиртовать с другими.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 18 – 24 октября 2021

Рыбы на этой неделе могут улучшить свои отношения. Удача будет на вашей стороне, и вы сможете решить все недоразумения с партнером. Будьте открытыми и не бойтесь сказать о своих страхах любимому человеку. И выражайте любовь и поддержку близкому человеку.

А одинокие Рыбы должны найти выход из тяжелой ситуации. Сейчас вам лучше не впускать бывшего партнера в свою жизнь. Ведь вскоре вы встретите интересного человека, с которым у вас сложатся романтические отношения.