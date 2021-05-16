Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня для всіх знаків Зодіаку

Нижче читайте любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для всіх знаків Зодіаку. Зокрема, ви дізнаєтеся, як складеться ваше любовне життя, а які знаки Зодіаку зустрінуть кохання.

Ви будете мати багато неочікуваних новин та подій у любовному житті цього тижня. Когось чекає приємна та романтична атмосфера, а когось – лише сварки і поганий настрій. Якими будуть ваші стосунки – читайте любовний гороскоп на тиждень.

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Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Овна

Любовне життя Овнів цього тижня буде складатися чудово. Ви будете щирими і відкритими до свого партнера. Астрологи радять влаштувати на вихідних романтичне побачення та зізнатися один одному у своїх справжній почуттях. Це ще більше зблизить вас і зробить союз міцнішим.

Самотнім Овнам треба частіше виходити гуляти з друзями та більше розважатися. Поки вам варто насолоджуватися своєю свободою. а вже незабаром ви можете зустріти другу половинку.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Тельця

Тельцям у період з 17 по 23 транвя треба зайти більш розуміючу та комунікативну позицію. Висловлюйте свої думки, обговорюйте всі ситуації з коханою людиною та не тримайте у собі образи. Ви проведете вагому дискусію з вашим партнером, і це принесе значні результати для стосунків.

Одиноким Тельцям треба змінити свої погляди, якщо ви хочете знайти кохання. Адже часто у вас зависокі вимоги до партнерів. І більше знайомтеся з іншими людьми, можливо серед них буде ваша доля.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня у своєму любовному житті повинні чекати позитивних змін. Особливо якщо ви будете більш добрими та готовими йти на компроміси з партнером. На вихідних ви зможете провести час разом, це дуже цікаво та романтично.

Самотнім Близнюкам також сподобаються вихідні. Але свого кохання ви поки не знайдете, на це ще потрібен час. Тож, зараз насолоджуйтеся своїм життям і свободою.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Рака

За словами астрологів, у ці дні любовне життя Раків буде викликати занепокоєння. Проблеми з минулого можуть вплинути на ваші стосунки, створивши напруженняи чи навіть конфлікт. Вам потрібно вирішити ситуацію розумно, наприклад знайдіть компроміс. Загалом, ви пройдете всі випробування на своєму шляху.

До самотніх Раків також може повернутися минулое. Але добре подумайте перед тим, як погодитися на зустріч з колишнім партнером. Адже саме думки про нього / неї не дозволяють вам рухатися далі.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Лева

Любовне життя Левів зараз переживає складний період. Те, яким воно буде надалі, залежить лише від вас обох. Але вам доведеться бути рішучим – вибрати, чи будете ви рухатись далі, залишаючи минуле у минулому. Якщо ви це зробите, майбутнє обіцяє багато, і ви будете почуватися щасливо у стосунках.

Самотні Леви можуть знайти своє кохання серед близького оточення. Якщо ви справді маєте почуття до когось – зізнайтеся у цьому.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Діви

Для Дів це буде дуже хороший тиждень, якщо ви будете дивитися на речі з реалістичної точки зору. У вас буде гарний настрій, і це буде видно у ваших стосунках – ви створите теплу і ніжну атмосферу.За це друга половинка може підготувати для вас сюрприз.

Самотні Діви можуть зустріти своє кохання, адже цього тижня вам буде дуже щастити. Але не поспішайте з висновками і спочатку добре дізнайтеся людину, яка вам сподобалася.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Терезів

Терези у своєму любовному житті повинні бути трохи стриманішими і не дозволяти роздратуванню та поганому настрою псувати ваші стосунки. Ваше кохання – у ваших руках. А вихідні ви зможете чудово провести з коханою людиною, якщо заздалегідь все організуєте. Це оживить стосунки від постійної рутини.

Самотні Терези будуть мати незабутні вихідні зі своїми друзями. Але особисте життя у вас поки буде без змін – ви не знайдете другу половинку у найближчі дні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Скорпіона

Скорпіони цього тижня будуть схильні до суперечок і напруженості у стосунках з партнером. Для цього немає серйозної причини, тому будьте стримані і уникайте суперечок. Спробуйте зробити більше приємних справ, щоб зблизитися з другою половинкою. На вихідних проведіть час разом.

Одиноким Скорпіонам зараз потрібно відпочити та набратися сил. Проведіть тиждень "з собою" та більше розвивайтеся. А кохання вас саме знайде, коли прийде час.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Стрільця

Стрільці цього тижня захочуть обговорити свої стосунки з партнером. Вносіть пропозиції, які ви хочете, а планування зблизить вас. Не бійтеся висловлювати свої занепокоєння щодо стосунків, адже зараз чудовий час, щоб вирішити всі питання.Можливо, ви навіть вирішите піти на новий рівень у стосунках.

Самотнім Стрільцям зараз треба визначитися зі своїм майбутнім. Відпустіть минуле та налаштуйтеся на нові стосунки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Козерога

Козероги у своєму любовному житті у найближчі дні отримають позитивні впливи від планет. Тож ваш настрій буде піднятий, і ви будете відчувати радість і щастя. Радимо вам подарувати ці ж відчуття партнерові. Заплануйте собі спільні вихідні та проведіть час разом.

Самотні Козероги, навіть якщо вони шукають нові стосунки, зараз мають насолоджуватися своїм життям. Адже у вас все складається дуже добре.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Водолія

Водоліям потрібно цього тижня відновити контроль над своїм любовним життям. Поки що ви намагаєтеся контролювати ваші потреби, але це ускладнює стосунки з партнером. Тепер ви нарешті можете виправити ситуацію та пошукати компроміси. Висловіть коханій людині свої почуття, щоб заспокоїти їх сумніви.

Самотні Водолії мають продовжувати пошуки кохання. Вже незабаром ви знайдете людину, з якою зможете побудувати міцні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року для Риб

Риби у своєму любовному житті зараз на правильному шляху, а розмова з партнером може ще більше зблизити вас. І не залишайтеся байдужими, якщо ваш партнер проявляє ініціативу та хоче поговорити. Це сприятливий час встановити спільні цілі для вашого майбутнього. А пристрасні вихідні ідеально закінчать цей тиждень.

Самотнім Рибам треба більше знайомитися та фліртувати з людьми. Відкривайтеся іншим, шукайте нові знайомства та розважайтеся. Можливо, одного дня ви знайдете кохання.