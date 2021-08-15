Деякі знакі Зодіаку почують чарівні зізнання у коханні від другої половинки, а деяким – можеть трохи зіпсувати стосунки через сварки. Яким буде ваше любовне життя – читайте гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Овна

Цього тижня асстрологи радять Овнам зменшити напруження у стосунках та спробувати переосмислити своє ставлення до партнера. Покажіть другій половиинці, що ви його/її безмежно кохаєте. Якщо між вами є певні проблеми, то обговоріть це. Будьте терплячими та не загострюйте ситуацію. Тоді все налагодиться.

А самотні Овни у найближчі дні можуть змінити своє ставлення до інших людей. Можливо, ви дозволите одній цікавій людині наблизитися до вас. Зараз вас чекає сюрприз у любовній сфері.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Тельця

На любовне життя Тельців наразі дуже впливає їхні сумніви та ревнощі до партнера. Перестаньте звинувачуйте його/її у тому, чого вони не робили. Бо з часом ви пошкодуєте про свою погану поведінку. Не влаштовуйте сварок та будьте відвертими один з одним. Це збереже ваші стосунки.

Одинокі Тельці проведуть вільний час цього тижня з друзями. Насолоджуйтеся своєю свободою, поки не маєте стосунків. А на вихідних вас чекає цікаве знайомство та приємне спілкування.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Близнюків

Близнюки цього тижня можуть створити конфлікт з другою половинкою. Але зараз не найкращий час для цього, тому не "зривайтеся" на свого партнера і більше часу проводьте удвох. Якщо ви справді хочете бути разом, йдіть на компроміси, і тоді все покращиться. А на вихідні влаштуйте побачення.

Самотнім Близнюкам варто подумати про те, чого ви хочете від своєї майбутньої другої половинки. Очікування і пріоритери допоможуть вам скласти образ людини вашої мрії. Після цього звертайте увагу на знайомих, можливо серед них є підходяща людина?

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Рака

Для Раків цей тиждень буде гармонійний у плані стосунків. Проводьте більше часу один з одним та ігноруйте будь-які приводи, які можуть призвести до конфлікту. Цінуйте свого партнера і показуйте любов та підтримку один одному. А на вихідні організувйте поїздку за місто чи романтичний вечір.

Самотні Раки мають припинити витрачати свій час на випадкові зустрічі з соцмереж. Ваше кохання знайде вас самостійно. А наразі зосередьтеся на чомусь більш важливому для вас.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Лева

У період з 16 по 22 серпня Левам необхідно бути обережними у любовному життя, адже ваші стосунки можуть погіршитися через непорозуміння чи сварку. Важливо зберігати в стосунках кохання та відданість один одному. Зараз бажано уникати конфліктів та не сперечатися через дрібниці.

А одинокі Леви зможуть познайомитися з новими людьми. Серед них ви зможете знайти того, хто вас найбільше приваблює. Але не дійте спонтанно, впевніться, що ви робите все правильно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Діви

Цей тиждень буде доволі напруженим для Дів. У ваших стосунках виникатимуть ситуації, які можуть роздратувати другу половинку. Астрологи радять залишити позаду всі конфлікти і почати все спочатку. Це допоможе створити міцніші стосунки та дасть відчуття закоханості.

Самотнім Дівам варто переосмислити свої потреби у відносинах, якщо ви хочете знайти свою людину. А з новими людьми завжди будьте собою та робіть так, як ви відчуваєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Терезів

У Терезів цей тиждень буде вирішальним для відносин. Зокрема, ви зможете виправити всі помилки і приймете важливе рішення щодо свого майбутнього. І не бійтеся приймати радикальні рішення, адже "сміливі завжди мають щастя", як писав Іван Багряний. І частіше зізнавайтеся у коханні близькій людині.

Самотні Терези зможуть знайти другу половинку завдяки своїм друзям. Тож, не відхиляйте пропозиції товаришів зустрітися та не бійтеся нових знайомств. Ваше кохання вже десь поруч.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Скорпіона

Цей тиждень для Скорпіонів може принести конфлікт. Ваш партнер може висловлювати своє невдоволення чи влаштовувати сварку. Але якщо ви любите один одного, то спробуйте це вирішити. Зайві емоції та злість можуть призвести до розриву. Краще проведіть романтичний вечір за вином та розмовами.

Одинокі Скорпіони цього тижня зможуть здійснити свою мрію у любовній сфері. Адже людина, яка давно вас цікавить, зізнається у своїх почуттях. Починати стосунки чи відхилити пропозицію – рішення за вами.

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Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Стрільця

Любовне життя Стрільців буде складатися чудово, якщо ви робитимете правильні кроки. Ваш партнер потребує вашої уваги, тому обов'язково покажіть їм свою любов та приділіть більше часу. Це зробить ваш тиждень ідеальним, спокійним та насиченим прекрасними моментами.

Самотні Стрільці можуть у найближчі дні зрозуміти, що їм подобається людину з вашого оточення. У вас буде можливість познайомитися ближче та помітити щось особливе у ній/ньому. А що буде далі – залежить від вас.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Козерога

Астрологи радять Козерогам цього тижня насолоджуватися позитивним та приємним часом разом зі своїм партнером. Гарні, романтичні хвилини лише попереду, і вас очікує пристрасний вечір. Тож, у найближчі дні ви впевнитеся, що ваша половинка – це дійсно та людина, з якою ви хочете бути до кінця життя.

Натомість самотні Козероги не повинні спішити знайти кохання. Хоча цього тижня удача буде на вашому боці, тож ви можете зустріти людей, які запалять у вас іскру. Робіть все так, як вам підказує ваше серце.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Водолія

Водоліям цього тижня не варто дозволяти складним ситуаціям заплутати вас. Просто поговоріть з партнером і впевніться, що вам добре разом. А ще скажіть коханій людині, як сильно кохаєте один одного. Зробіть у найближчі дні щось особливе, що зблизить вас обох.

Самотнім Водоліям астрологи рекомендують змінити курс щодо пошуку другої половинки. Ви самі можете визначити, хто вам потрібен, тож слухайте себе і незабаром ви знайдете справжнє кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 року для Риб

Риби у любовному житті Риб назбиралося безліч непорозумінь чи сварок. Тому спробуйте знайти власне "заспокійливе" – поговоріть з партнером та залагодьте це. А гарний настрій та романтична атмосфера приведуть вас до мрії. Ви зможете насолодитися приємним днем разом з партнером.

Одинокі Риби зможуть отримати те, чого бажають. Планети на вашому боці і вас очікує кохання та щастя. Але будьте обережними у спонтанних рішеннях, тут варто обдумати все до дрібниць.