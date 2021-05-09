Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня для всіх знаків Зодіаку

Ми підготували любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для всіх знаків Зодіаку. У гороскопі ви дізнаєтеся, якими будуть ваші стосунки та хто зустріне другу половинку.

Цього тижня деякі пари будуть відчувати багато кохання і тепла від близької людини. Проте хтось може влаштувати сварку. Яким буде ваше особисте життя – читайте любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Овна

Цього тижня любовне життя Овнів буде дуже пристрасним та особливим. Ваші почуття до партнера досягнуть "піку" на вихідних. Ви будете мати чудові моменти і сюрпризи від коханої людини. Але вам також варто висловити свої почуття партнеру. Тоді ви отримаєте гармонійні стосунки.

Одиноким Овнам треба визначитися з вимогами та якостями людини, з якою вони хотіли б мати стосунки. І як тільки ви помітите це у людини зі свого оточення – то зробіть крок до нього / неї та спробуйте зацікавити.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 17 травня 2021 року для Тельця

Тельцям треба спробувати врятувати свої стосунки. Адже щоденні зобов'язання та рутина створили певну дистанцію між вами та вашим партнером. Щоб вирішити цю проблему, краще поговорити про те, що вам обом не подобається. Але будьте обережні у висловлюваннях, щоб не створити конфлікт.

Самотнім Тельцям, які шукають другу половинку, треба уважніше дивитися на своє оточення. Але астрологи також радять бути реалістами і не шукати ідеального партнера, бо ці пошуки лише засмутять вас.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня доведеться заспокоїтися та не сваритися з другою половинкою. Лише спокій і взаєморозуміння допоможуть вам об'єктивно оцінити ситуацію. Окрім того, вас чекають кілька прекрасних та романтичних моментів з партнером. Також вам варто почати обговорювати спільні плани на майбутнє.

Самотнім Близнюкам треба продовжувати бути товариськими та знайомитися з новими людьми. Лише так ви зустрінете людину, яка змінить ваше життя та захопить ваше серце.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Рака

За словами астрологів, розташування планет цього тижня принесе Ракам прекрасний тиждень. Ваші дні будуть наповнені радісними емоціями через несподівані вчинки партнера. Це зблизить вас і стосунки між вами покращаться. Вихідні будуть ще більш романтичними та наповненими пристрастю.

А одинокі Раки мають зосередитися на своєму особистому житті. Адже цього тижня ви отримаєте кілька шансів на новий роман. До прикладу, ваш колега такоєж висловить свої почуття, але не треба одразу відмовляти. Між вами може бути щось дійсно чудове.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Лева

Левам у найближчі дні буде щастити в особистому житті. Ви відчуєте чуттєвість та пристрасть поруч з партнером. Окрім того, у вас на вихідних будуть приємні моментами, гарний настрій та багато часу, який ви проведете з другою половинкою. І не скупіться на слова кохання один одному.

Самотні Леви мають ще трохи почекати. Не засмучуйтеся і пам’ятайте, що на все свій час. Вас чекає незабаром нове знайомство, яке може перерости у серйозні стосунки. Удача буде на вашому боці.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Діви

Діви цього тижня можуть створити напруження у вашому любовному житті. Але ви можете це змінити і знайти гармонію. Адже краще мати любов і пристрасть замість постійних сварок. Тому подумайте, що приносить задоволення вашому партнеру та підготуйте йому / їй щось особливе.

А одиноким Дівам треба бути пильнішими і не дозволяйте незнайомцю зіпсувати ваш настрій. Не вірте всім, хто зізнається вам у почуттях. Та добре подумайте перед пропозицією починати стосунки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Терезів

Терези будуть мати дуже емоційні вихідні, зокрема ви можете відправитися в коротку подорож зі своїм партнером. Це дасть вам час разом, яким допоможе зміцнити стосунки. Протягом тижня вам варто бути спокійнішими та не конфліктувати. І обов'язково скажіть близькій людині про свої почуття.

Самотнім Терезам треба подумати про те, чого саме ви шукаєте у своєму любовному житті. Якщо ви не визначитеся з типом людини, яку шукаєте, то не зможете позбутися самотності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Скорпіона

Любовне життя Скорпіонів може зіпсуватися через сварку. Це створить напруженість та негативний настрій у ваших стосунках. Тому вам треба поговорити віч-на-віч та пояснити свою позицію партнеру. Це допоможе зберегти спокій у своїх стосунках. І встановіть межі, за які вам обом не варто виходити.

Одиноким Скорпіонам треба менше сумніватися в собі та наважитися підійти до людини, яка вас давно цікавить. Ви можете отримати взаємність та почати нові стосунки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Стрільця

Стрільцям цього тижня треба чекати хороших новин у своєму любовному житті. Вже незабаром ваші стосунки можуть вийти на новий рівень – весілля, спільне життя чи рішення про дітей. Але вам треба чесно поговорити з партнером і обговорити все, що заважає вашим зв'язкам.

Самотнім Стрільців чекають зміни. Вам треба взяти все в свої руки і зізнатися у почуттях людині, яка вам подобається. Іноді варто ризикувати заради свого щастя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Козерога

Козероги мають припинити сумніватися у своїх стосунках. Розташування планет створить ідеальні умови для того, щоб змінити стосункию Але спочатку вам треба поговорити з партнером та знайти взаєморозуміння. Але не створюйте сварок, адже ви вже багато пережили разом. А на вихідних проведіть час з коханою людиною.

Самотнім Козером не треба розчаровуватися у коханні. Насолоджуйтесь своєю самотність і знайте, що ваша доля вас знайде, коли прийде час. Ви станете щасливими, не поспішайте зі стосунками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Водолія

Водоліям треба взяти все в свої руки. Адже ваші ревнощі та сумніви встановлюють пастки для ваших стосунків, і це негативно впливає на вас обох. Будьте реалістичними та не підозрюйте партнера даремно. Розслабтеся, адже ваша половинка вас справді кохає. А на вихідних підготуйте подарунки один одному.

Одиноким Водоліям треба насолоджуватися своєю свободою. Чим швидше ви зрозумієте те, що вам зараз не до стосунків, тим краще будете почуватися. А кохання знайде вас згодом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року для Риб

Риби цього тижня отримають хороші новини у любовному житті, оскільки кожне ваше бажання буде виконувати партнер. Їх вчинки і ставлення до вас відганяють усі ваші страхи. Натомість ви справді будете відбувати себе щасливими та коханими. І не забудьте віддячити другу половинку.

Самотні Риби на вихідних змодуть познайомитися з цікавими людьми та чудово провести з ними час. Але від вас залежить рішення, чи почнете ви романтичні стосунки з кимось. Якщо ви наважитеся ризикнути – то удача буде на вашому боці.