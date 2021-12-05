Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 грудня для всіх знаків Зодіаку

Астрологічний гороскоп розповість, як складуться ваші стосунки, кого чекає щасливі емоції та пристрасть, а кого – сварка, і чи зможуть самотні люди знайти кохання. Нижче читайте любовний гороскоп на тиждень від LifeStyle24.

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Любовний гороскоп для Овна на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Цього тижня Овни можуть зробити неправильні кроки у стосунках, що створить нові конфлікти та проблеми. Астрологи радять бути спокійними, щоб не зіпсувати стосунки, та дослухатися до партнера. А на вихідних влаштуйте романтичне побачення з коханою людиною, щоб запалити нову іскру між вами.

Натомість самотнім Овнам варто перестати хвилюватися через свою самотність. Розслабтеся та почніть розважатися. А кохання знайде вас саме і це буде дуже раптово.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Тельці мають найближчими днями виправити проблеми, які виникли через постійні конфлікти. Радимо вам разом з партнером все обговорити та прийти до компромісу, який задовольнить вас обох. Ваше щастя у ваших руках, тому робіть більше для своїх стосунків.

А одиноким Тельцям треба припинити наголошувати на пошуку другої половинки. Краще насолоджуйтеся своїм життям та займайтеся власним розвитком.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 6 – 12 грудня 2021

У любовному житті Близнюків все буде напружено цього тижня. Але радимо вам залишатися спокійними і не підштовхуйте стосунки до сварки. Адже ви можете все ще більше зіпсувати. Будьте добрішими зі своїм партнером, підтримуйте один одного та частіше зізнавайтеся у коханні.

Натомість самотні Близнюки мають бути більш відкритими до людей, які хочуть з вами познайомитися. Адже серед них є гідні люди, і вам варто краще їх дізнатися. Можливо, з цього вийде щось серйозне.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Цей тиждень буде сприятливим для Раків. Але вам треба берегти свої стосунки та триматися подалі від людей, які можуть створити вам проблеми. Відверто поговоріть з партнером про вас та зізнайтеся у коханні. Вихідні проведіть разом подалі від оточуючих.

Водночас самотнім Ракам не треба витрачати сили на флірт з іншими. Зосередьтеся на важливій меті та спробуйте завоювати серце людини, яку справді кохаєте.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Левам потрібно цього тижня спробувати змінити своє любовне життя на краще. Відкладіть своє его і перестаньте бути настільки вимогливими до партнера. Проведіть чесну розмову та визнайте свої помилки, щоб знайти спільні рішення на майбутнє. Можливо, ви вже готові вийти на новий рівень у стосунках.

А одинокі Леви мають переглянути своє життя і внести деякі важливі зміни. Адже незабаром у вашому житті з’явиться нова людина, яка стане вашою другою половинкою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Зараз у стосунках Дів є значна відстань з партнером, яку треба зруйнувати. Скажіть коханій людині про свої почуття любові та щастя, це запалить вогонь між вами. І не забудьте зробити приємний сюрприз один одному. Пам’ятайте, що біля вас ваша людина і стосунки з нею/ним треба змінювати.

А самотні Діви повинні змінити своє життя на краще, хоча цей тиждень буде складним для таких планів. Поки насолоджуйтеся своєю свободою, а кохання незабаром до вас прийде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Останнім часом Терези не задоволені особистим життям. Вам варто бути обережними, щоб не зіпсувати стосунки. Астрологи радять вам зробити вибір - якщо ви не любите один одного, то відпустіть ці стосунки. А якщо ж це просто тимчасові труднощі – зробіть все, аби зберегти їх.

А одиноких Терезів чекає романтичний тиждень – ви будете мати багато знайомств, флірту та уваги від протилежної статі. Але про серйозні стосунки поки думати рано.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Скорпіони цього тижня відчують необхідність підняти свої стосунки на новий рівень. Якщо ви впевнені у своєму партнерові, то зробіть це. Якщо все буде добре - будьте готові до знайомства з батьками, прохання жити разом чи навіть пропозиції.

Самотні Скорпіони у найближчі дні познайомляться з новими людьми, які зачарують вас. І хоча почати з цією людиною постійні стосунки буде непросто, не варто розчаровуватися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Стрільці останнім часом постійно скаржаться та засмучують свого партнера. Саме це може зруйнувати ваші стосунки. Астрологи радять вам змінити своє ставлення та поговорити зі своєю другою половинкою, якщо ви хочете зберегти стосунки. Будьте добрішими до коханої людини та щиро кажіть про свої почуття.

А самотнім Стрільцям треба нарешті назавжди забути про свої минулі стосунки та йти лише вперед. Повірте, ви будете щасливі в інших стосунках, якщо відпустите попередні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Козерогам цього тижня потрібно перестати робити вигляд, що у вашому особистому житті все добре. Наважтесь поглянути на правду і змінити своє ставлення до партнера. Уникайте конфліктів з коханою людиною. Адже ваші стосунки залежать від того, як ви вдвох будете ставитися один до одного. На вихідних ви зблизитеся один з одним.

А одиноким Козерогам не варто засмучуватися через свою самотність. Адже ваша аура приверне багатьох людей, і ви будете почувати себе цікавим іншим. Серед них буде і кандидат на ваше серце.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Цього тижня любовне життя Водоліїв буде складним. Можливо, вам варто подумати про те, щоб взяти паузу, щоб розібратися у всіх конфліктах з партнером. Намагайтеся бути м’якшими та зробіть приємний сюрприз коханій людині.

А самотнім Водоліям треба бути більш відкритими до знайомств. На днях ви зустрінете нову людину, яка підкорить ваше серце. Але не поспішайте одразу починати романтичні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 6 – 12 грудня 2021

Цей тиждень принесе Рибам позитивні сюрпризи в особистому житті. Ваші стосунки будуть ідеальними, і вони навіть можуть вийти на новий рівень. Ви можете отримати пропозицію чи навіть прийняти рішення про весілля. Будь-яка подія принесе ще більше радості та щастя у ваше любовне життя.

А самотнім Рибам буде допомагати везіння в особистому житті. Ви можете зробити перший крок та підійти до людини, яка вас давно цікавить. Ви маєте шанс отримати взаємність.