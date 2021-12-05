Астрологический гороскоп расскажет, как сложатся ваши отношения, кого ждут счастливые эмоции и страсть, а кого – ссора, и смогут ли одинокие люди обрести любовь. Ниже читайте любовный гороскоп на неделю от LifeStyle24.

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Любовный гороскоп для Овна на неделю 6 – 12 декабря 2021

На этой неделе Овны могут сделать неправильные шаги в отношениях, что создаст новые конфликты и проблемы. Астрологи советуют быть спокойными, чтобы не испортить отношения и прислушиваться к партнеру. А в выходные устройте романтическое свидание с любимым человеком, чтобы зажечь новую искру между вами.

Вместе с тем, одиноким Овнам стоит перестать волноваться из-за своего одиночества. Расслабьтесь и начните развлекаться. А любовь найдет вас сама, и это будет очень внезапно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю 6 – 12 декабря 2021

Тельцы должны в ближайшие дни решить проблемы, возникшие из-за постоянных конфликтов. Советуем вам вместе с партнером все обсудить и прийти к компромиссу, который удовлетворит вас обоих. Ваше счастье в ваших руках, так что делайте больше для своих отношений.

А одиноким Тельцам нужно прекратить акцентировать на поиске второй половинки. Лучше наслаждайтесь своей жизнью и занимайтесь своим развитием.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 6 – 12 декабря 2021

В любовной жизни Близнецов все будет напряжено на этой неделе. Но рекомендуем вам оставаться спокойными и не подталкивать отношения к ссоре. Вы ведь можете все еще больше испортить. Будьте добрее со своим партнером, поддерживайте друг друга и чаще признавайтесь в любви.

А одинокие Близнецы должны быть более открытыми к людям, которые хотят с вами познакомиться. Ведь среди них есть достойные люди, и вам следует лучше их узнать. Возможно, из этого выйдет что-нибудь серьезное.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю 6 – 12 декабря 2021

Эта неделя будет благоприятной для Раков. Но вам нужно беречь свои отношения и держаться подальше от людей, которые могут создать проблемы. Откровенно поговорите с партнером и признайтесь в любви. Выходные проведите вместе подальше от окружающих.

В то же время, одиноким Ракам не нужно тратить силы на флирт с другими. Сосредоточьтесь на важной цели и попытайтесь завоевать сердце человека, которого действительно любите.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю 6 – 12 декабря 2021

Львам нужно на этой неделе попытаться изменить свою любовную жизнь к лучшему. Усмирите свое эго и перестаньте быть столь требовательными к партнеру. По-честному поговорите друг с другом и признайте свои ошибки, чтобы найти совместные решения на будущее. Возможно, вы готовы выйти на новый уровень в отношениях.

А одинокие Львы должны пересмотреть свою жизнь и внести некоторые важные изменения. Ведь в скором времени в вашей жизни появится новый человек, который станет вашей второй половинкой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы на неделю 6 – 12 декабря 2021

Сейчас в отношениях Дев значительное расстояние с партнером, которое нужно преодолеть. Скажите любимому человеку о своих чувствах любви и счастья, это зажжет огонь между вами. И не забудьте преподнести приятный сюрприз друг другу. Помните, что у вас ваш человек и отношения с ним/ней нужно менять.

А одинокие Девы должны изменить свою жизнь к лучшему, хотя эта неделя будет сложной для таких планов. Пока наслаждайтесь своей свободой, а любовь скоро к вам придет.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на неделю 6 – 12 декабря 2021

В последнее время Весы недовольны личной жизнью. Вам следует соблюдать осторожность, чтобы не испортить отношения. Астрологи советуют вам сделать выбор – если вы не любите друг друга, то отпустите эти отношения. А если это просто временные трудности – сделайте все, чтобы сохранить их.

А одиноких Весов ждет романтическая неделя – у вас будет много знакомств, флирта и внимания от противоположного пола. Но о серьезных отношениях пока думать рано.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 6 – 12 декабря 2021

Скорпионы на этой неделе ощутят необходимость поднять свои отношения на новый уровень. Если вы уверены в своем партнере, то сделайте это. Если все будет хорошо – приготовьтесь к знакомству с родителями, просьбе жить вместе или даже предложению.

Одинокие Скорпионы в ближайшие дни познакомятся с новыми людьми, которые очаруют вас. И хотя начать с этим человеком постоянные отношения будет непросто, не стоит разочаровываться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 6 – 12 декабря 2021

Стрельцы в последнее время постоянно жалуются и расстраивают своего партнера. Это может разрушить ваши отношения. Астрологи советуют вам изменить свое отношение и поговорить со своей второй половинкой, если хотите сохранить отношения. Будьте добрее к любимому человеку и искренне говорите о своих чувствах.

А одиноким Стрельцам нужно наконец-то навсегда забыть о своих прошлых отношениях и идти только вперед. Поверьте, вы будете счастливы в других отношениях, если отпустите предыдущие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога на неделю 6 – 12 декабря 2021

Козерогам на этой неделе нужно перестать делать вид, что в вашей личной жизни все хорошо. Решитесь взглянуть правде в глаза и изменить свое отношение к партнеру. Избегайте конфликтов с любимым человеком. Ведь ваши отношения зависят от того, как вы вдвоем будете относиться друг к другу. На выходных вы сблизитесь друг с другом.

А одиноким Козерогам не стоит расстраиваться из-за своего одиночества. Ведь ваша аура привлечет многих людей, и вы будете чувствовать себя интересным другим. Среди них будет и кандидат на ваше сердце.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея на неделю 6 – 12 декабря 2021

На этой неделе любовная жизнь Водолеев будет сложной. Возможно, вам следует подумать о том, чтобы взять паузу, чтобы разобраться во всех конфликтах с партнером. Старайтесь быть мягче и сделайте приятный сюрприз любимому человеку.

А одиноким Водолеям нужно быть более открытыми к знакомствам. На днях вы встретите нового человека, который покорит ваше сердце. Но не торопитесь сразу начинать романтические отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю 6 – 12 декабря 2021

Эта неделя принесет Рыбам приятные сюрпризы в личной жизни. Ваши отношения будут идеальными, и они могут даже выйти на новый уровень. Вы можете получить предложение или даже принять решение о свадьбе. Любое событие принесет еще больше радости и счастья в вашу любовную жизнь.

А одиноким Рыбам поможет везение в личной жизни. Вы можете сделать первый шаг и подойти к человеку, который вас давно интересует. У вас есть шанс на взаимность.