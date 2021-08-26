У Львові стартував LvivMozArt – фестиваль класичної музики: програма заходу

Одна з найочікуваніших подій року, яка минулоріч була скасована через пандемію коронавірусу, вже стартувала! LvivMozArt розпочався 26 серпня і триватиме чотири дні. Що цікавого відбуватиметься на музичній події у Львові – читайте далі.

П'ятий Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt цьогоріч присвятили святкуванню 230-го ювілею з народження Франца Ксавера Моцарта. Життя видатного композитора, піаніста та диригента у свій час було тісно пов'язане зі Львовом. Щодо теми фестивалю – це будуть рефлексії класики в сучасності, де гості фестивалю зможуть відчувати синтез мистецтв, а також поєднання академічної музики та інноваційних технологій.

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Великим сюрпризом для відвідувачів LvivMozArt стане виступ Оксани Линів – артдиректорки та співзасновниці події, яка у 2021 році тріумфувала на Байротському фестивалю у Німеччині як диригент.



Оксана Линів – співзасновниця LvivMozArt / Фото з інстаграму диригентки

Музична подія об'єднає 8 особливих локацій у Львові. Основним концертним майданчиком цього року стане колишнє трамвайне депо Lem Station, а новою локацією – Музей Митрополита Андрея Шептицького, де відбудеться низка додаткових подій. Якщо з певних причин гості не зможуть побувати на фестивалі фізично, приєднатись до "музики" можна буде завдяки каналу MEGOGO LIVE, де транслюватимуться події, а також завдяки спеціальному екрану, встановленому біля Львівської національної опери.

Програма LvivMozArt 2021

26 серпня

У Львівській опері відбудеться святковий концерт-відкриття, на якому прозвучить прем'єра першої кантати Франца Ксавера Вольфганга Моцарта та найвідоміші арії з творів Вольфганга Амадея Моцарта та Дмитра Бортнянського.

27 серпня

Виконують:Юлія Марія Дан (сопрано, Румунія-Німеччина), Константин Деррі (контртенор), Михайло Малафій (тенор), Володимир Шинкаренко (бас), Маріанна Цвєтінська (сопрано). Оркестр Львівської національної опери.Оксана Линів.

У другий день фестивалю глядачів потішить концертна програма під назвою "За межі". Там буде нагода почути світову прем'єру "Космічної Симфонії" першої української жінки-композиторки Стефанії Туркевич із мультимедійним супроводом, а також із використанням ілюстрацій Соні Делоне.

28 серпня

Виконують:Яков Павленко, скрипка (Німеччина). YsOU/Молодіжний симфонічний оркестр України.Віталій Алексейонок.

Не менш цікава та захоплива подія "Ковчег Україна: Музика" відбудеться у третій день фестивалю, яка презентує 10 століть української музики. У ній можна буде почути шедеври фольклору, українського бароко, симфонічної класики та сучасної музики від зіркових виконавців.

Інші заходи в рамках LvivMozArt 2021

Передпрезентація видання "Моцарт-син. Життя Франца Ксавера у подорожньому щоденнику і листах" в упорядкуванні Оксани Линів;



Виставка "Моцарт і Львів: історія та сьогодення", де будуть представлені унікальні архівні знахідки, літографії та нотні видання часів Моцарта, у тому числі ті, якими користувався він сам, а також твори сучасного мистецтва, присвячені йому та музиці;



Презентація алегоричної скульптури Францу Ксаверу Моцарту віденського скульптора Себастіана Швайкерта;



Презентація AR-додатку Discover Mozart in Lviv, який дозволить ознайомитися та інтерактивно взаємодіяти з локаціями, що пов'язані з перебуванням Моцарта-молодшого у Львові;



Проєкт Digital Conductor, що дозволить спробувати себе у ролі диригента, обрати твір і продиригувати віртуальним оркестром;



Міжнародна онлайн-конференція "Об'єднані Моцартом" за участі українських музичних науковців, членів товариства European Mozart Ways та представників Stiftung Mozarteum Salzburg;



Програма MozArt Kids, яка охопить 6 дитячих заходів, серед яких квести, музичні заняття та дитячі концерти.

Виконують:Dakha Brakha, "Хорея Козацька", KURBASY;: Оксана Нікітюк, Уляна Горбачевська, Домініка Чекун та інші, Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU, хор "Дударик", Камерний дівочий хор КССМШ імені Лисенка.проєкту – Оксана Линів.