Пятый Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt в этом году посвятили празднованию 230-го юбилея с рождения Франца Ксавера Моцарта. Жизнь выдающегося композитора, пианиста и дирижера в свое время была тесно связана со Львовом. Что касается темы фестиваля – это будут рефлексии классики в современности, где гости фестиваля смогут ощущать синтез искусств, а также сочетание академической музыки и инновационных технологий.

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Большим сюрпризом для посетителей LvivMozArt станет выступление Оксаны Линей – артдиректора и соосновательницы события, которая в 2021 году победила на Байротському фестиваля в Германии как дирижер.

Оксана Линей – соучредитель LvivMozArt / Фото из инстаграма диригента

Музыкальное событие объединит 8 особых локаций во Львове. Основной концертной площадкой этого года станет бывшее трамвайное депо Lem Station, а новой локацией – Музей Митрополита Андрея Шептицкого, где состоится ряд дополнительных событий. Если по определенным причинам гости не смогут побывать на фестивале физически, присоединиться к "музыке" можно будет благодаря каналу MEGOGO LIVE, где будут транслироваться события, а также благодаря специальному экрану, установленному возле Львовской национальной оперы.

Программа LvivMozArt 2021

26 августа

Во Львовской опере состоится праздничный концерт-открытие, на котором прозвучит премьера первой кантаты Франца Ксавера Вольфганга Моцарта и самые известные арии из произведений Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Бортнянского.

Исполняют: солисты: Юлия Мария Дан (сопрано, Румыния-Германия), Константин Дерри (контртенор), Михаил Малафий (тенор), Владимир Шинкаренко (бас), Марианна Цветинская (сопрано). Оркестр Львовской национальной оперы. Дирижирует Оксана Линей.

27 августа

Во второй день фестиваля зрителей порадует концертная программа под названием "За пределы". Там будет возможность услышать мировую премьеру "космической симфонии" первой украинской женщины-композитора Стефании Туркевич с мультимедийным сопровождением, а также с использованием иллюстраций Сони Делоне.

Исполняют: солист Яков Павленко, скрипка (Германия). YsOU/Молодежный симфонический оркестр Украины. Дирижирует Виталий Алексейонок.

28 августа

Не менее интересное и увлекательное событие "Ковчег Украина: музыка" состоится во второй день фестиваля, который презентует 10 веков украинской музыки. В ней можно будет услышать шедевры фольклора, украинского барокко, симфонической классики и современной музыки от звездных исполнителей.

Исполняют: группы Dakha Brakha," Хорея Казацкая", KURBASY; солисты: Оксана Никитюк, Ульяна горбачевская, Доминика Чекун и другие, Молодежный симфонический оркестр Украины/YsOU, хор "Дударик", камерный девичий хор КССМШ имени Лысенко. Дирижер проекта – Оксана Линев.

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