Пятый Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt в этом году посвятили празднованию 230-го юбилея с рождения Франца Ксавера Моцарта. Жизнь выдающегося композитора, пианиста и дирижера в свое время была тесно связана со Львовом. Что касается темы фестиваля – это будут рефлексии классики в современности, где гости фестиваля смогут ощущать синтез искусств, а также сочетание академической музыки и инновационных технологий.
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Большим сюрпризом для посетителей LvivMozArt станет выступление Оксаны Линей – артдиректора и соосновательницы события, которая в 2021 году победила на Байротському фестиваля в Германии как дирижер.
Оксана Линей – соучредитель LvivMozArt / Фото из инстаграма диригента
Музыкальное событие объединит 8 особых локаций во Львове. Основной концертной площадкой этого года станет бывшее трамвайное депо Lem Station, а новой локацией – Музей Митрополита Андрея Шептицкого, где состоится ряд дополнительных событий. Если по определенным причинам гости не смогут побывать на фестивале физически, присоединиться к "музыке" можно будет благодаря каналу MEGOGO LIVE, где будут транслироваться события, а также благодаря специальному экрану, установленному возле Львовской национальной оперы.
Программа LvivMozArt 2021
26 августа
Во Львовской опере состоится праздничный концерт-открытие, на котором прозвучит премьера первой кантаты Франца Ксавера Вольфганга Моцарта и самые известные арии из произведений Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Бортнянского.
27 августа
Во второй день фестиваля зрителей порадует концертная программа под названием "За пределы". Там будет возможность услышать мировую премьеру "космической симфонии" первой украинской женщины-композитора Стефании Туркевич с мультимедийным сопровождением, а также с использованием иллюстраций Сони Делоне.
28 августа
Не менее интересное и увлекательное событие "Ковчег Украина: музыка" состоится во второй день фестиваля, который презентует 10 веков украинской музыки. В ней можно будет услышать шедевры фольклора, украинского барокко, симфонической классики и современной музыки от звездных исполнителей.
Другие мероприятия в рамках LvivMozArt 2021
- Предпрезентация издания "Моцарт-сын. Жизнь Франца Ксавера в путевом дневнике и письмах" в упорядочении Оксаны Линей;
- Выставка "Моцарт и Львов: история и современность", где будут представлены уникальные архивные находки, литографии и нотные издания времен Моцарта, в том числе те, которыми он пользовался сам, а также произведения современного искусства, посвященные ему и музыке;
- Презентация аллегорической скульптуры Францу Ксаверу Моцарту венского скульптора Себастьяна Швайкерта;
- Презентация AR-приложения Discover Mozart in Lviv, которое позволит ознакомиться и интерактивно взаимодействовать с локациями, связанными с пребыванием Моцарта-младшего во Львове;
- Проект Digital Conductor, что позволит попробовать себя в роли дирижера, выбрать произведение и продирижировать виртуальным оркестром;
- Международная онлайн-конференция "Объединенные Моцартом" с участием украинских музыкальных ученых, членов общества European Mozart Ways и представителей Stiftung Mozarteum Salzburg;
- Программа MozArt Kids, которая охватит 6 детских мероприятий, среди которых квесты, музыкальные занятия и детские концерты.