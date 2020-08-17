У Львові стартували зйомки фільму за книгою Андрія Кузьменка: які вулиці перекриватимуть і коли
Сьогодні, 17 серпня, в день народження Андрія Кузьменка у Львові стартували зйомки фільму за його книжкою "Я, Побєда і Берлін". Знімальний майданчик розгорнуть на декількох вулицях міста, які почергово перекриватимуть. Список вулиць і дати – дивіться далі.
Ігровий національний повнометражний фільм "Я, Побєда і Берлін" будуть знімати у Львові з 17 по 27 серпня. Про це йдеться на сайті ЛМР.
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Для знімань стрічки Держкіно виділило 27 мільйонів гривень, що складає 75% всієї вартості виробництва фільму.
Хто працюватиме над створенням стрічки
- Режисер-постановни – Ольга Ряшина.
- Автори адаптації сценарію – Анатолій Крим та Олексій Комаровський.
- Продюсери стрічки – Олексій Терентьєв та Влад Ряшин.
Сюжет фільму
Комедія, яку зніматимуть за повістю Андрія Кузьменка, розповість про історію хлопця Кузьми, який вперше в житті придбав авто під назвою "Побєда". Із запалом він вирушає з товаришем Бардом до Берліну, де на них чекає велика кількість пригод. Хлопці готові підкорювати світ, проте навіть не уявляють, що з мандрівки повернуться зовсім іншими людьми.
Реліз фільму в Україні заплановано на 2021 рік.
Список вулиць, які будуть перекриті під час зйомок
- 17 серпня, 05:30 – 09:00: вул. Стрийська, 28
- 17 серпня, 08:30 – 09.00: вул. Стрийська 26 – 48А (ситуативне перекриття)
- 17 серпня 10:30 – 11: 00: пл. Соборна, 3 – вул. Сербська, 22 (навпроти церкви Св. Андрія) (ситуативне перекриття)
- 17 серпня, 13:00 – 14:00: вул. Д. Вітовського, 41 – 43 (навпроти Парку культури і відпочинку ім. Б Хмельницького) (ситуативне перекриття)
- 17 серпня, 14:50 – 16:00: вул. Пекарська, 69 (ситуативне перекриття)
- 18 серпня, 09:00 – 19:00: вул. М. Глінки 1 – 12 (перекриття вулиці)
- 19 серпня, 14:00 – 18:00: вул. Д. Менделєєва (перекриття вулиці)
- 19 – 20 серпня, 20:20 – 01.00: вул. П. Ковжуна 5 –10 (перекриття вулиці)
- 21 серпня, 07:00 – 12:00: вул. У. Самчука 6 – 13 (перекриття вулиці)
- 22 серпня, 05:00 – 12:00: вул. У. Самчука 6 – 13 (перекриття вулиці)
- 23 серпня, 05:00 – 06:00: вул. Болгарська, 4 (Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького) (перекриття вулиці)
- 23 серпня, 07:20 – 09:00: вул. Руська, 1 – 20 (ситуативне перекриття)
- 23 серпня, 09:30 – 10:10: вул. Підвальна 6 – 17 (ситуативне перекриття)
- 23 серпня, 11:40 – 13:10: вул. С. Кльоновича, вул. Академіка О. Богомольця, 1 – 15 (перекриття вулиці)
- 23 серпня, 13:50 – 14:30: вул. Митрополита Ангеловича (перекриття вулиці)
- 23 серпня, 15:10 –16.00: вул. Таманська 9 – 16, вул. Котлярська 7 – 18 (перекриття вулиці)
- 25 серпня, 05:30 – 16:30: пл. Ринок, 1 (внутрішнє подвір'я)
- 26 серпня, 07:00 –18:00: пл. Ринок, 1 (внутрішнє подвір'я)
- 27 серпня, 12:00 – 23:00: пл. Ринок, 1 (внутрішнє подвір'я)