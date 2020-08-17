Сьогодні, 17 серпня, в день народження Андрія Кузьменка у Львові стартували зйомки фільму за його книжкою "Я, Побєда і Берлін". Знімальний майданчик розгорнуть на декількох вулицях міста, які почергово перекриватимуть. Список вулиць і дати – дивіться далі.

Ігровий національний повнометражний фільм "Я, Побєда і Берлін" будуть знімати у Львові з 17 по 27 серпня. Про це йдеться на сайті ЛМР.

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Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаденко розповів, що для Львова це досить важлива зйомка, адже у фільму покажуть саме місто, атмосфера якого є важливою складовою фільму.