Припиніть! Ця звичка може зруйнувати ваші стосунки. У цьому матеріалі ми розберемося, що таке "фабінг" та як з ним боротися.

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Третій зайвий

Ви запланували прекрасний романтичний вечір у новому місці. Ви наодинці з партнером і начебто маєте цікаву розмову. Та помічаєте як час від часу він чи вона поглядає на третього зайвого – свій телефон. Це не що інше як фабінг!

Фабінг – це звичка постійно відволікатися на свій телефон під час розмови з партнером. Власне і сам термін походить від поєднання двох слів: "телефон" та "зневажливе ставлення". Широкого вжитку він набув після 2012 року, коли одна рекламна агенція провела у Сіднеї цілий з'їзд літературознавців, письменників та поетів, щоб дати назву новому явищу.

Партнер відволікається на телефон -– це фабінг / Shutterstock

Фабінг може проявлятися лише в одному погляді на гаджет під час розмови з партнером і до відвертого його використання. Психологи кажуть, що така проблема виникає у більшості сучасних пар і як показують дослідження, може бути дуже підступною. Фабінг вказує на незадоволеність шлюбом і може призвести до недовіри.

Однак, цю проблему здебільшого можна швидко вирішити. Подолати свою залежність від гаджету допоможуть чіткі правила. Перше з них – час. Проговоріть з партнером, коли ви взагалі не користуєтеся телефоном. Сідаєте снідати – забудьте про третього зайвого за столом. Якщо партнер порушує це правило і нишком підглядає у телефон, запровадьте покарання: вимити посуд чи прибрати у домі.

За столом забудьте про телефон / Shutterstock

Друге – простір. Визначте кімнату у домі, де телефонні розмови і користування гаджетами категорично заборонені. Безпосередньо мовиться про вашу спальну. Зробіть її вільною від віртуального цифрового простору. Тригером можуть стати спливаючі повідомлення. Візьміть їх під свій контроль і встановіть звукові повідомлення лише на декілька дійсно важливих номерів.

Нехай спальня буде вільною від гаджетів / Shutterstock

Третє – розмова. Якщо вам все ж треба скористатися телефоном під час спільної вечері чи розмови, розкажіть партнеру, що ви робите. Попросіть декілька хвилин, щоб відповісти на робочу пошту чи повідомлення. І обов'язково говоріть. Якщо ви помічаєте, що ваша друга половинка приділяє більшу увагу своєму гаджету – скажіть про це. А далі справа за тими порадами, які ми описали вище.