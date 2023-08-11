Її історія почалася ще в старших класах школи, коли юна дівчина та її обранець вперше зустрілися. Той період був повний мрій, надій і незабутніх романтичних моментів. Але, як це часто буває, життя підкинуло їм випробування – розлуку через десятиліття.

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Неймовірна історія кохання 70-річної жінки

Кожен з них пройшов власну дорогу, зазнав радощів і болю, одружився та навіть народив дітей від інших партнерів. Однак навіть відстань не змогла згасити полум'я їхнього кохання.

Після десятиліть розлуки, вони обрали одне одного знову, коли життя вирішило випробувати їх ще раз. І так, рік за роком вони зберігали свої почуття у серці, пам'ятаючи дні юності, проведені разом.

І ось, після безлічі випробувань і незабутніх спогадів, вони зустрілися знову. З великою вірою в кохання та з неймовірною пристрастю вони вирішили зробити величезний крок – одружитися в такому пізньому віці.



70-річна жінка вийшла заміж за хлопця, якого кохала у школі / Скриншот з відео

Соціальні мережі та медіа не залишили цю історію без уваги. Допис, в якому онук жінки поділився цією дивовижною історією, став вірусним! З моменту його публікації, 3 серпня, він набрав майже 800 тисяч переглядів та понад 7 тисяч коментарів.

Тисячі користувачів зреагували на цю історію по-різному: від захоплення і розчулення до натхнення і симпатії. І це зрозуміло, адже така історія нагадує нам про те, що справжнє кохання – це щось велике і непереможне, що може витримати будь-які випробування часом та обставинами.

Це як червона мотузка, вона тягнеться і розтягується, але ніколи не рветься. Вона була прикріплена до них весь час. Поки вони не зустрілися знову,

– пишуть у мережі.