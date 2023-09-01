Чому під час війни так багато розлучень, – думка психолога

Російсько-українська війна змінила життя кожного українця. Багато сімей розлучилися, жінки, щоб врятувати своїх дітей, були змушені вирушити за кордон, тоді як чоловіки відправилися на фронт захищати свою батьківщину від російської агресії. Зрозуміло, що тривала війна не минула безслідно для їхніх стосунків.

Психологиня Катерина Клюшніченко розповіла в інтерв'ю УНІАНу, що зради трапляються часто – і не тільки під час війни. Втім, як її пережити й чи можна навпаки зміцнити стосунки на відстані – читайте далі.

Не пропустіть 5 найгарячіших акторок Голлівуду 2023 року: спокусливі фото на ніч

Над стосунками треба працювати

За словами Катерини, відстань дуже впливає на стосунки, але це не є найголовнішим критерієм розставання. "Найчастіше, якщо в парі були проблеми й до розлуки, то вони просто будуть "підсвічені" відстанню. Важливо вчитися партнерам вибудовувати стосунки, якщо вони перебувають далеко одне від одного", – читайте у матеріалі.

Насамперед що ви можете зробити – це продовжувати спілкування один з одним. "Нам доступні смс, телефонні розмови, фотографії та відео, які ми можемо відправляти одне одному. Тому прийнявши той факт, що поруч фізично пара бути не може, важливо почати користуватися доступними способами бути поруч", – сказала психологиня.

А як щодо еротичних повідомлень чи віртуального сексу? "Дійсно, підтримати листуванням стосунки можна і навіть потрібно, – впевнена Катерина. – Наша уява – дуже потужний інструмент створення чого-небудь. У цьому випадку – створення пристрасті, відчуття пари як чоловіка і жінки".

Над стосунками потрібно працювати щоденно / Pexels

Чому трапляються зради

Як повідомила психологиня, зради були завжди. За статистикою сказати важко, але їх дійсно дуже багато зараз. Величезна проблема полягає в тому, на думку Катерини, що люди не говорять одне з одним. Вони не озвучують своїх потреб і не чують про потреби свого партнера.

Тож для багатьох зрада здається виходом зі ситуації, але це не розв'яже питання самотності.