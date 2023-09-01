Почему во время войны так много разводов, – мнение психолога

Российско-украинская война изменила жизнь каждого украинца. Многие семьи развелись, женщины, чтобы спасти своих детей, были вынуждены отправиться за границу, тогда как мужчины отправились на фронт защищать свою родину от российской агрессии. Понятно, что продолжительная война не прошла бесследно для их отношений.

Психологиня Екатерина Клюшниченко рассказала в интервью УНИАН, что измены случаются часто – и не только во время войны. Впрочем, как ее пережить и можно ли наоборот укрепить отношения на расстоянии – читайте дальше.

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Над отношениями нужно работать

По словам Екатерины, расстояние очень влияет на отношения, но это не самый главный критерий расставания. "Чаще всего, если в паре были проблемы и до разлуки, то они просто будут "подсвечены" расстоянием. Важно учиться партнерам выстраивать отношения, если они находятся далеко друг от друга", – читайте в материале.

Прежде всего, что вы можете сделать – это продолжать общение друг с другом. "Нам доступны смс, телефонные разговоры, фотографии и видео, которые мы можем отправлять друг другу. Поэтому, приняв тот факт, что рядом физически пара быть не может, важно начать пользоваться доступными способами быть рядом", – сказала психолог.

А как насчет эротических сообщений или виртуального секса? "Действительно, поддержать перепиской отношения можно и даже нужно, – уверена Екатерина. – Наше воображение – очень мощный инструмент создания чего-либо. В этом случае – создание страсти, ощущения пары как мужчины и женщины".

Над отношениями нужно работать ежедневно / Pexels

Почему случаются измены

Как сообщила психолог, измены были всегда. По статистике сказать трудно, но их действительно очень много сейчас. Огромная проблема состоит в том, по мнению Екатерины, что люди не разговаривают друг с другом. Они не озвучивают свои потребности и не слышат о потребностях своего партнера.

Поэтому для многих измена кажется выходом из ситуации, но это не решит вопрос одиночества.