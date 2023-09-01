Психологиня Екатерина Клюшниченко рассказала в интервью УНИАН, что измены случаются часто – и не только во время войны. Впрочем, как ее пережить и можно ли наоборот укрепить отношения на расстоянии – читайте дальше.

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Над отношениями нужно работать

По словам Екатерины, расстояние очень влияет на отношения, но это не самый главный критерий расставания. "Чаще всего, если в паре были проблемы и до разлуки, то они просто будут "подсвечены" расстоянием. Важно учиться партнерам выстраивать отношения, если они находятся далеко друг от друга", – читайте в материале.

Прежде всего, что вы можете сделать – это продолжать общение друг с другом. "Нам доступны смс, телефонные разговоры, фотографии и видео, которые мы можем отправлять друг другу. Поэтому, приняв тот факт, что рядом физически пара быть не может, важно начать пользоваться доступными способами быть рядом", – сказала психолог.

А как насчет эротических сообщений или виртуального секса? "Действительно, поддержать перепиской отношения можно и даже нужно, – уверена Екатерина. – Наше воображение – очень мощный инструмент создания чего-либо. В этом случае – создание страсти, ощущения пары как мужчины и женщины".

Над отношениями нужно работать ежедневно / Pexels

Почему случаются измены

Как сообщила психолог, измены были всегда. По статистике сказать трудно, но их действительно очень много сейчас. Огромная проблема состоит в том, по мнению Екатерины, что люди не разговаривают друг с другом. Они не озвучивают свои потребности и не слышат о потребностях своего партнера.

Поэтому для многих измена кажется выходом из ситуации, но это не решит вопрос одиночества.