У матеріалі 24 Каналу читайте про 5 найкрасивіших жінок Голлівуду. Цей список ґрунтується на популярності, досягненнях знаменитостей та кількості фанатів.

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5 найгарячіших акторок Голлівуду 2023 року

Ева Ґрін

Французька кіно- та театральна акторка, модель, композиторка. Донька акторки Марлен Жобер. У 2023 році зіграла роль міледі Вінтер у фільмах "Три мушкетери: Міледі" та "Три мушкетери: Д’Артаньян".

Анджеліна Джолі

Одна з найуспішніших акторок Голлівуду. Вона знялася в низці блокбастерів, зокрема "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" та "Містер і місіс Сміт". Задовго до акторської популярності, Анджеліна Джолі випробовувала свої сили в модельному бізнесі. Зірка розпочала модельну кар'єру у 14 років в агентстві Finesse Model Management і після того була запрошена працювати як у Сполучених Штатах, так і в Європі, основними місцями роботи стали Лос-Анджелес, Нью-Йорк і Лондон.

Анджеліна Джолі / Marca

Меган Фокс

Акторську кар'єру акторка розпочала у 2001 році. Їй 37 років і її вважають секс-символом. Фокс кілька разів входила до числа найкрасивіших людей світу. Вона знаходиться на третій позиції серед найгарячіших акторок Голлівуду. Серед інших її відомих фільмів – "Тіло Дженніфер" та "Трансформери 2".

Александра Даддаріо

Зірка народилася і виросла у Нью-Йорку, США. Має італійське, словацьке, англійське та ірландське походження. За свою кар'єру знялася у кількох фільмах, телешоу та музичних кліпах. Її найвідоміші ролі у кіно: Саммер Квін у "Рятувальниках Малібу", Блейк Гейнс у "Розлом Сан-Андреас" та Аннабет Чейз у серіалі про Персі Джексона. Крім того, останніми роками актриса зіграла у популярних шоу "Білий лотос" та "Чому жінки вбивають".

Ана де Армас

Армас народилася та виросла на Кубі. Вона стала актрисою у 12 років. Потім у 2006 році вона дебютувала в іспанському фільмі Una Rosa de Francia.

Актриса зробила фурор в Америці, коли знялася у своєму першому голлівудському фільмі "Тук-тук", де вразила публіку своєю приголомшливою зовнішністю. З того часу вона знялася в кількох великих фільмах, таких як: "Той, що біжить по лезу 2049", "Ножі наголо", "007: Не час помирати" та "Білявка".