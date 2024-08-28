Чи можна відновити стосунки після зради: психологи дали чесну відповідь

Зрада – це те, чого бояться багато людей, які перебувають у стосунках. Адже вона повністю вбиває довіру між партнерами, а відновити її – дуже непросто. Та чи й варто?

Не можна "просто забути": проблему треба вирішувати

Психологині Лариса Юзмухаметова та Юлія Дишлюк дали відповідь на питання про те, чи існує життя після зради.

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Багато пар після зради залишаються разом. Вони ставляться до зради як до "випадковості, яка більше не повториться". Мовляв, партнера звабили, усе сталося через сексуальне невдоволення тощо.

Зрада – це свідомий вибір того, хто зрадив. А ще це кульмінація стосунків, які будували двоє. Причини такого вибору криються глибше, у фундаменті взаємин цих стосунків,

– пояснила Юлія Дишлюк.

Секс – це не просто фізіологічний процес, за ним стоїть купа психологічних потреб. Психологиня вважає, що у подружжі ніколи повністю не забувають зраду. Зрада завжди є завершенням чогось.

Можна уявити, що стосунки – це будинок, який ви разом побудували, а зрада його обвалила. Можна підперти стіни, підставити каструлі під протікаючи шпарини й постійно боятись чи не розвалиться він ще більше. Тобто якщо ви з усіх сил будете намагатися зберегти стосунки, то вийде той самий будинок з тріщинами, а вам потрібен кардинальний ремонт.

Якщо ви дійсно хочете спробувати відновити стосунки, то не можна просто "забути і пробачити". Проблема потребує широкого пропрацювання та багато розмов для того, щоб побудувати стосунки спочатку. Можливість пари залишитись разом після зради залежить від бажання обох розібратися, визнати свої помилки, взяти відповідальність та змінюватись задля спільної цілі.

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Як відновити довіру

Відновлення довіри після зради – процес складний, але можливий. Лариса Юзмухаметова назвала основні кроки, які допоможуть на цьому шляху:

відкрите спілкування – чесно обговоріть свої почуття і думки;

– чесно обговоріть свої почуття і думки; вибачення і прощення – зрадник повинен щиро просити пробачення в коханої людини, а той, кому зрадили, має знайти сили для прощення;

– зрадник повинен щиро просити пробачення в коханої людини, а той, кому зрадили, має знайти сили для прощення; час і терпіння – не поспішайте, дайте час і собі, і партнеру;

– не поспішайте, дайте час і собі, і партнеру; підтримка – зверніться до сімейного психолога, це точно вам допоможе;

– зверніться до сімейного психолога, це точно вам допоможе; відновлення зв'язку – проводьте разом більше часу.

Пам'ятайте, якщо двоє людей щиро хочуть далі бути разом, то всі проблеми можна пропрацювати.