На весіллі чоловік показав кадри, на яких наречена зраджує його з чоловіком сестри

Кажуть, що помсту варто подавати холодною. Водночас чоловік з Китаю вирішив подати її у якості весільного торта.

Того дня ніщо не віщувало біди. Гості прийшли на весілля, сподіваючись побувати на святі вірності й кохання. Водночас все пішло не за планом.

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Перед весіллям наречений дізнався, що кохана йому зраджує. Особа коханця також шокувала – це був чоловік її вагітної сестри. Зрада "випливла", коли наречений тестував камеру, яку встановив в їхньому будинку. Його майбутня дружина не знала про це.

Наречений вирішив дочекатися весілля

Наречений не тямив себе від люті. Водночас він вирішив нічого не казати екс-коханій. Натомість вирішив дочекатися весілля. Спершу все було так, як планувалося. Наречена й не підозрювала, що її чекає незабутній "весільний подарунок".

Піднявшись на сцену, наречений вигукнув "ви думали, я не знав про це?", а тоді увімкнув відео. Наречена була просто шокована. Вона кинула у нареченого букет. Гості кинулися до колишніх закоханих, аби вони хоча б не побилися.

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Думки у мережі розділилися. Більшість вважає, що чоловік зробив все правильно й елегантно помстився нареченій. Водночас були й ті, хто вважає: такі ситуації краще врегульовувати вдвох. Окрім того, сестра нареченої мала б дізнатися про зраду двох близьких людей не перед цілим залом людей.