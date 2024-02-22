В тот день ничто не предвещало беды. Гости пришли на свадьбу, надеясь побывать на празднике верности и любви. В то же время все пошло не по плану.

Обратите внимание Изменял с женщинами и мужчинами: жена в прямом эфире разоблачила мужа на измене

Перед свадьбой жених узнал, что любимая ему изменяет. Личность любовника также шокировала – это был муж ее беременной сестры. Измена "выплыла", когда жених тестировал камеру, которую установил в их доме. Его будущая жена не знала об этом.

Жених решил дождаться свадьбы

Жених был ярости. В то же время он решил ничего не говорить экс-возлюбленной. Вместо этого решил дождаться свадьбы. Сначала все было так, как планировалось. Невеста и не подозревала, что ее ждет незабываемый "свадебный подарок".

Поднявшись на сцену, жених воскликнул "вы думали, я не знал об этом?", а потом включил видео. Невеста была просто шокирована. Она бросила в жениха букет. Гости бросились к бывшим влюбленным, чтобы они хотя бы не подрались.

Жених на свадьбе разоблачил измену любимой: смотрите видео

Мнения в сети разделились. Большинство считает, что мужчина сделал все правильно и элегантно отомстил невесте. В то же время были и те, кто считает: такие ситуации лучше урегулировать вдвоем. Кроме того, сестра невесты должна была бы узнать об измене двух близких людей не перед целым залом людей.