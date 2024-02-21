Муж изменял жене с братом и племянником

Женщина вместе с мужем позвонила на Radio Jambo и представилась как "мама Челси". Мужчина и ведущие не догадывались, что именно будет говорить женщина.

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Кенийка призналась, что разводится со своим мужем из-за его многочисленных измен. Женатый мужчина спал не только с другими женщинами, но и с другими мужчинами. Более того, жена застукала его "за взрослыми играми" с ее братом. Да и это еще не все – перед тем у него был роман с племянником.

Он изменяет и с женщинами, и с мужчинами. Он имел романтические отношения со своим племянником, и я не знаю, что между ними пошло не так. Когда я привела брата, он сделал его любовником. Я поймала их на месте преступления,

– рассказала "мама Челси".

Эти открытия и стали последней каплей, чтобы женщина порвала отношения с мужем-изменником.

Женщина в прямом эфире рассказала о похождениях своего мужа: видео

Мужчина был потрясен, когда услышал интимные детали своих похождений от жены. Но женщина не дала ему возможности что-то сказать.