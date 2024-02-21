Чоловік зраджував дружині з братом та племінником

Жінка разом з чоловіком зателефонувала на Radio Jambo й представилася як "мама Челсі". Чоловік та ведучі не здогадувалися, що саме говоритиме жінка.

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Кенійка зізналася, що розлучається зі своїм чоловіком через його численні зради. Одружений чоловік спав не лише з іншими жінками, а й з іншими чоловіками. Ба більше, дружина застукала його "за дорослими іграми" з її братом. Та і це ще не все – перед тим у нього був роман з племінником.

Він зраджує і з жінками, і з чоловіками. Він мав романтичні стосунки зі своїм племінником, і я не знаю, що між ними пішло не так. Коли я привела брата, він зробив його коханцем. Я впіймала їх на місці злочину,

– розповіла "мама Челсі".

Ці відкриття і стали останньою краплею, аби жінка порвала стосунки з чоловіком-зрадником.

Жінка у прямому ефірі розповіла про походеньки свого чоловіка: відео

Чоловік був приголомшений, коли почув інтимні деталі своїх походеньок від дружини. Та жінка не дала йому можливості щось сказати.