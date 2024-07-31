Перед весіллям хлопець дізнався жахливий секрет коханої

Перед весіллям Бен дізнався, що його наречена Кьяра приховує жахливий секрет. Ще у старшій школі вона закрутила роман з хлопцем його сестри Ніни. Тоді Ніна пережила дуже неприємний досвід, і саме Бен її заспокоював.

Бен та Кьяра разом – вже 4 роки. Минулого місяця закохані заручилися. Водночас був один момент, який завжди тривожив Бена: його сестра Ніна завжди ставала якоюсь дуже нервовою біля Кьяри.

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Як Бен дізнався про зраду

Тривалий час Ніна мовчала. І лише коли дізналася про заручини брата, вирішила розповісти правду. Вона не хотіла, щоб сімейне життя Бена починалося з брехні.

Вона сказала, що моя наречена знала про їхні стосунки, але все одно вирішила крутити роман з її хлопцем. Я був трохи шокований, бо пам'ятаю, як декілька місяців втішав свою сестру після того, як її хлопець зрадив її. Я просто не знав, що людина, з якою він вскочив у гречку, була моєю нареченою,

– розповів Бен.

Коли він почав розпитувати Кьяру, та у всьому зізналася й наголосила, що почувається просто жахливо через те, як колись вчинила з Ніною. Кьяра наголошує: вона зараз – зовсім інша людина, яка ніколи б не вчинила так підло. Проте Бен не може змиритися з цією історією.