Бен и Кьяра вместе – уже 4 года. В прошлом месяце влюбленные обручились. В то же время был один момент, который всегда тревожил Бена: его сестра Нина всегда становилась какой-то очень нервной возле Кьяры.

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Как Бен узнал об измене

Долгое время Нина молчала. И только когда узнала о помолвке брата, решила рассказать правду. Она не хотела, чтобы семейная жизнь Бена начиналась с лжи.

Она сказала, что моя невеста знала об их отношениях, но все равно решила крутить роман с ее парнем. Я был немного шокирован, потому что помню, как несколько месяцев утешал свою сестру после того, как ее парень изменил ей. Я просто не знал, что человек, с которым он вскочил в гречку, была моей невестой,

– рассказал Бен.

Когда он начал расспрашивать Кьяру, та во всем призналась и отметила, что чувствует себя просто ужасно из-за того, как когда-то поступила с Ниной. Кьяра отмечает: она сейчас – совсем другой человек, который никогда бы не поступила так подло. Однако Бен не может смириться с этой историей.