Вместо подрядчиков и организаторов – гости

Этой историей анонимно поделилась одна из гостей, назовем ее Анна. Женщина отметила, что это свадьба ее двоюродного брата.

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У молодоженов ограниченный бюджет, поэтому празднование будет в кругу ближайших друзей и родственников. Правда, локацию для свадьбы выбрали не очень удобную – в 5 часах езды от места, где все живут. Анна была потрясена, когда в свадебном приглашении прочитала, что каждый из гостей должен выполнить определенную роль, чтобы праздник состоялся. Например, накрыть стол, забрать торт и цветы. При этом молодожены не спрашивали у людей, не против ли они помочь, а просто ставили их перед фактом.

Я написала жениху и невесте: "Вы говорите людям, которые едут 5 часов на вашу свадьбу, тратят деньги на бензин и отель, что они должны подготовить вашу свадьбу?". Их ответ: "Да",

– рассказала Анна.

Молодожены объяснили, что финансово не могут позволить себе нанять людей, которые организуют свадьбу. Анна была возмущена, ведь брат и его возлюбленная имели 2 года, чтобы подготовиться к свадьбе и сэкономить денег.

Что интересно, жених и невеста даже отправили некоторым родственникам и друзьям открытки, в которых написали, что не приглашают их на свадьбу, но "будут иметь их в своем сердце в этот день".

Анна настолько возмущена поведением молодоженов, что попросила пользователей сети пожелать ей успеха на этой свадьбе.