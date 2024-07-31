Замість підрядників та організаторів – гості

Цією історією анонімно поділилася одна з гостей, назвемо її Анна. Жінка зазначила, що це весілля її двоюрідного брата.

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У молодят обмежений бюджет, тому святкування буде у колі найближчих друзів та родичів. Щоправда, локацію для весілля обрали не дуже зручну – за 5 годин їзди від місця, де всі живуть. Анна була приголомшена, коли у весільному запрошенні прочитала, що кожен з гостей має виконати певну роль, аби свято відбулося. Наприклад, накрити стіл, забрати торт і квіти. При цьому молодята не питали у людей, чи вони не проти допомогти, а просто ставили їх перед фактом.

Я написала нареченим: "Ви кажете людям, які їдуть 5 годин на ваше весілля, витрачають гроші на бензин і готель, що вони мають підготувати ваше весілля?". Їхня відповідь: "Так",

– розповіла Анна.

Молодята пояснили, що фінансово не можуть дозволити собі найняти людей, які організують весілля. Анна була обурена, адже брат і його кохана мали 2 роки, щоб підготуватися до весілля та заощадити грошей.

Що цікаво, наречені навіть відправили деяким родичам та друзям листівки, у яких написали, що не запрошують їх на весілля, але "матимуть їх у своєму серці в цей день".

Анна настільки обурена поведінкою наречених, що попросила користувачів мережі побажати їй успіху на цьому весіллі.