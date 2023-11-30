5 знаків зодіаку, які у грудні переживатимуть зраду

Перший місяць зими може бути не з легких у 5 знаків зодіаку. Їм доведеться пережити зраду коханої людини.

Так, Стрілець, Овен, Близнюки, Терези й Телець, ваша партнерка чи партнер підуть наліво, або вже це зробили, пише 24 Канал. Грудень буде важким, однак, не звинувачуйте себе.

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Стрілець

Кохана людина може завдати вам болю. Уже в грудні, дізнаєтеся, що він чи вона зраджує. І як би це зараз не звучало, не засмучуйтеся, адже 2024 стане для вас роком кохання.

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Овен

Ваш партнер чи партнерка можуть завести інтрижку на роботі. Не закривайте очі на червоні прапорці. Як би не було важко, вам доведеться зробити важливий вибір.

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Телець

В останній місяць 2023-го на вас чекає гірка правда. Кохана людина зраджує. Це буде важко прийняти. Однак, не шукайте "причин" у собі. Це свідомий вибір партнера чи партнерки.

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Близнюки

Перед Новим роком ви можете отримати дуже неприємну звістку. Близька людина ходить наліво. Цей місяць буде нелегким. Однак, зірки пророкують, що незабаром життя наладиться. Попереду – щире і справжнє кохання.

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Терези

Для вас пріоритет – сім'я. Але у партнера чи партнерки можуть бути інші цінності. Ймовірно, що вже у грудні кохана людина скочить у гречку.

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