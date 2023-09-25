Ці 4 знаки зодіаку постійно потрапляють у токсичні стосунки

Токсичні стосунки, ймовірно, траплялися в житті у кожного. Це періоди емоційних карусель, коли то добре, то погано. Також їх важко закінчувати.

Ознакою токсичних стосунків є маніпуляції з боку партнера, гра вашими почуттями, знецінення, звинувачення у ваш бік. На думку астрологів, найбільше піддаються нездоровим стосункам Скорпіони, Леви, Риби, Тельці.

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Скорпіон

Скорпіони не можуть жити без яскравих емоцій. Вони їх заряджають та дають сили. Але представники цього знаку здатні отримувати їх зі стосунків, які важко назвати здоровими. В один момент – сварки, з'ясування стосунків, а через мить – похвала та флірт. Схоже, їм подобаються такі гойдалки.

Гороскоп для Скорпіонів

Лев

Нерідко Леви проявляють себе домінантними у стосунках. Вони обожнюють контролювати партнера, ревнувати, повністю підпорядковувати собі. Усі ці нездорові речі починають згодом набридати другій половинці Лева, тож стосунки завершуються.

Гороскоп для Левів

Риби

Зазвичай Риби – дуже добрі, чуйні, спокійні люди, які цінують затишок. Але у любові їм дуже не щастить. Вони як магніт притягують аб'юзерів та маніпуляторів, яким подобається над ними верховодити. А самі Риби цього не помічають, аж поки хтось з боку не підкаже.

Гороскоп для Риб

Телець

Такі люди мають одну рису, яка їм заважає. Це надмірна м'якість. Вони нерідко настільки закохуються у свого партнера, що починають жити його життям. Воно стає для них цікавішим, аніж власне. І це шкодить як самим Тельцям, так і їхнім коханим.

Гороскоп для Тельців