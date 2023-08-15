Найчастіше розривають стосунки: 3 знаки зодіаку, які швидко розлучаються
Частина людей боротимуться до останнього за своє кохання. Тим часом інші можуть швидко розвірвати стосунки.
Овен, Близнюки і Терези. Саме ці знаки зодіаку, за словами астрологів, найчастіше розривають стосунки, передає 24 Канал.
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Овен
Це один з найбільш пристрасних та імпульсивних знаків зодіаку. Овни часто приймають спонтанні рішення, можуть вступати в стосунки надто швидко, добре все не обдумавши. Як наслідок, нерідко ще швидше їх розривають.
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Близнюки
Близнюки постійно сумніваються, чи зробили правильний крок. Коли у стосунках виникає проблема, навіть невелика, вони можуть панікувати. Сумніваються, чи не зробили помилку, обравши цю людину. Водночас бояться розбити серце партнеру, тож швидко розривають стосунки.
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Терези
Представники цього знаку не виносять конфронтації. Тож замість того, щоб пояснити справжню причину негараздів і спробувати дійти до компромісу, можуть просто злякатися та втекти. Окрім того, Терези дуже волелюбні. Якщо відчувають, що партнер зазіхає на їхню свободу, швидко припиняють стосунки.
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