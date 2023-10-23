Придивіться до вашого партнера: 4 знаки зодіаку, яким можуть зрадити цього тижня

Астрологи передають, що деяким знакам зодіаку треба бути готовим до неприємних ситуацій. Зокрема, йдеться про зраду.

Погано вчинити можуть з Дівами, Рибами та Водоліями. Тому не зачаровуйтеся своїм партнером чи партнеркою на 100%, бо може очікувати велике розчарування.

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Діва

Здавалося б, нічого не передбачало біди, бо ваші стосунки з другою половинкою розвивалися гармонійно. Однак, ваш партнер любить увагу багатьох людей, тому може трапитися зрада. Ви знаєте, що робити у такій ситуації.

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Риби

Риби взагалі є одним із найбільш наївних знаків зодіаку. Вони думають, що всі такі добрі та хороші, як вони. Хоча боляче, але треба знімати "рожеві окуляри". Бо поки ви сліпо закохані у вашого партнера, він може ходити наліво.

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Водолій

Водолії можуть бути нестабільними людьми у психологічному плані: часто впадають в апатію. Не всі партнери готові їх підтримувати, тому починають розважатися на стороні. Будьте обачними до людей, які вас оточують.

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