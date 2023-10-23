Плохо поступить могут с Девами, Рыбами и Водолеями. Поэтому не очаровывайтесь своим партнером или партнершей на 100%, потому что может ожидать большое разочарование.

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Дева

Казалось бы, ничего не предполагало беды, потому что ваши отношения со второй половинкой развивались гармонично. Однако ваш партнер любит внимание многих людей, поэтому может случиться измена. Вы знаете, что делать в такой ситуации.

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Рыбы

Рыбы вообще являются одним из самых наивных знаков зодиака. Они думают, что все такие хорошие, как они. Хотя больно, но нужно снимать "розовые очки". Ибо пока вы слепо влюблены в вашего партнера, он может ходить налево.

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Водолей

Водолеи могут быть нестабильными в психологическом плане: часто впадают в апатию. Не все партнеры готовы их поддерживать, потому начинают развлекаться на стороне. Будьте осторожны к окружающим вас людям.

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