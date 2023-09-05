Адже незрозуміло, для чого бути в стосунках з людиною, яка в будь-який момент може зрадити. Якщо ви почали перевіряти телефон партнера, читати його листування, постійно підозрювати, то це точно не буде мати щасливого продовження.

До теми Як жити після зради: чи можливо пробачити

Чи треба зізнатися у зраді

Насамперед зізнайтеся собі й подумайте, чи інша людина заслуговує почути те, що ви збираєтеся сказати. Адже від цієї правди може стати краще лише вам, оскільки ви позбудетеся тягаря. А для людини, яка кохає вас, це буде справжнім ударом, завдасть невимовного болю.

Кожна людина сама вирішує, чи зізнаватися у зраді, правильної відповіді у цьому питанні немає. Важливі ваші почуття, цінність тієї людини, яка є у вашому житті.

Вирішіть, чи хочете ви надалі будувати стосунки з людиною, яка поруч, чи не буде більше зрад, чи не будете робити боляче партнерові. Якщо ж на ці питання немає відповідей, то, можливо, краще розійтися й не руйнувати життя людини, на почуття якої не можете відповісти взаємністю.

Чи треба пробачати зраду

Психологи вважають, що зраду не варто пробачати. Однак, якщо людина готова дати партнерові другий шанс, то потрібно пропрацювати це питання з психологом. Важливо залишити все минуле в минулому, оскільки в іншому випадку ви не зможете побачити та побудувати майбутнього.

Перш ніж пробачати зраду, подумайте, чи ваше кохання настільки сильне, що ви готові все забути й жити далі так, ніби її не було, ніби вам не зробили боляче.