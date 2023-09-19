У саду та посеред вітальні: хто з відомих зірок організовував весілля у себе вдома
Джерело:hellomagazine.com
Одна з головних дилем, яка постає перед молодятами – місце проведення весілля. Хтось обирає розкішні зали, а хтось може відрізнитися креативом і взяти офіційний шлюб прямісінько на березі моря.
Герої нашої підбірки обрали інший варіант – власний будинок. Хто зі знаменитостей святкував "інтимне" весілля на подвір'ї та як його організувати – ділимося у цьому тексті.
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Історії зірок
Акторка Кемерон Діас сказала "так" музиканту Бенджі Меддену посеред вітальні власного будинку у Беверлі-Гіллз.
Ми одружилися у нашій вітальні на очах у наших друзів. Влаштували маленьку вечірку у нашому дворі на тенісному корті,
– розповідала жінка в одному з інтерв'ю.
Їхнє весілля і так стало несподіванокю після усього лиш семи місяців бурхливих стосунків. Утім, пара і досі щаслива разом. Так само як і Меттью Мак-Конагей зі своєю дружиною-моделлю Камілою Алвес. Свою весільну церемонію вони також влаштували у власному будинку в Техасі. У саду облаштували намети для гостей, а свої обітниці кохання говорили просто неба.Вікенд – найкращий час організувати романтичну атмосферу. З цим допоможе правильно підібраний фільм, улюблене хобі та смачні страви. А якщо після відпочинку захочеться насолодитись одне одним – у пригоді стануть презервативи та інтимні гелі-змазки Durex®.
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Одружитися у саду свого родинного будинку вирішили акторка Гіларі Дафф та співак Меттью Кома. Їхня церемонія відбулася у 2019 році, а прийом гостей молодята організували у спеціальному шатрі.
Наше весілля не було надмірним: воно стримане і для мене це сильніше,
– відзначала Гіларі Дафф.
Стримане весілля у себе вдома організовувала й акторка Дженніфер Еністон. У серпні 2015 року вона сказала "так" ексчоловіку Джастіну Теру, з яким була у заручинах 3 роки. Серед їхніх гостей були колеги Еністон по серіалу "Друзі" Ліза Кудроу та Кортні Кокс. А також ведуча Еллен ДеДженерес.
Каліфорнійське ранчо акторки Різ Візерспун стало ідеальним місцем для її романтичного весілля з вже колишнім чоловіком Джимом Тотом у березні 2011 року. Двоє дітей Різ від її попереднього шлюбу взяли участь у церемонії – вони несли молодятм каблучки, а серед гостей були Роберт Дауні-молодший та Меттью Мак-Конагей.
Організація весілля
Якщо ви надихнулися зірковими прикладами і задумалися на майбутнє про організацію весілля вдома, то експерти радять звернути увагу не декілька деталей:
- тільки розпочинаючи планування, зверніть увагу на прогноз погоди. Якщо ваша церемонія має пройти на подвір'ї перед будинком – подбайте, щоб у разі будь-яких погодних примх вам і вашим гостям було комфортно;
- продумайте як можна прикрасити приміщення. Мовиться про квіти чи інші елементи декору. Задіюйте у процесі усі елементи побутового вжитку та подумайте про логістику: місця для паркування перед будинком та додаткові гардеробні для розміщення одягу гостей – не менш важливі елементи в організації весілля вдома;
- також важливо врахувати комунікації: доступ до водопостачання, наявність електроенергії. Якщо використовуватимете додаткове освітлення, подбайте про резервні генератори. Продумайте хто і як обслуговуватиме гостей щодо їжі. Можливо, кейтеринг тут стане у нагоді;
- виділіть простору зону для розваг та танців. А також дотримуйтеся стилю весілля, якщо маєте певні побажання.