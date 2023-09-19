Герої нашої підбірки обрали інший варіант – власний будинок. Хто зі знаменитостей святкував "інтимне" весілля на подвір'ї та як його організувати – ділимося у цьому тексті.

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Історії зірок

Акторка Кемерон Діас сказала "так" музиканту Бенджі Меддену посеред вітальні власного будинку у Беверлі-Гіллз.

Ми одружилися у нашій вітальні на очах у наших друзів. Влаштували маленьку вечірку у нашому дворі на тенісному корті,

– розповідала жінка в одному з інтерв'ю.

Їхнє весілля і так стало несподіванокю після усього лиш семи місяців бурхливих стосунків. Утім, пара і досі щаслива разом. Так само як і Меттью Мак-Конагей зі своєю дружиною-моделлю Камілою Алвес. Свою весільну церемонію вони також влаштували у власному будинку в Техасі. У саду облаштували намети для гостей, а свої обітниці кохання говорили просто неба.

Вікенд – найкращий час організувати романтичну атмосферу. З цим допоможе правильно підібраний фільм, улюблене хобі та смачні страви. А якщо після відпочинку захочеться насолодитись одне одним – у пригоді стануть презервативи та інтимні гелі-змазки Durex®.



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Одружитися у саду свого родинного будинку вирішили акторка Гіларі Дафф та співак Меттью Кома. Їхня церемонія відбулася у 2019 році, а прийом гостей молодята організували у спеціальному шатрі.

Наше весілля не було надмірним: воно стримане і для мене це сильніше,

– відзначала Гіларі Дафф.

Стримане весілля у себе вдома організовувала й акторка Дженніфер Еністон. У серпні 2015 року вона сказала "так" ексчоловіку Джастіну Теру, з яким була у заручинах 3 роки. Серед їхніх гостей були колеги Еністон по серіалу "Друзі" Ліза Кудроу та Кортні Кокс. А також ведуча Еллен ДеДженерес.

Каліфорнійське ранчо акторки Різ Візерспун стало ідеальним місцем для її романтичного весілля з вже колишнім чоловіком Джимом Тотом у березні 2011 року. Двоє дітей Різ від її попереднього шлюбу взяли участь у церемонії – вони несли молодятм каблучки, а серед гостей були Роберт Дауні-молодший та Меттью Мак-Конагей.

Організація весілля

Якщо ви надихнулися зірковими прикладами і задумалися на майбутнє про організацію весілля вдома, то експерти радять звернути увагу не декілька деталей: